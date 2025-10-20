О громен прекъсване на интернет връзката срива стотици популярни уебсайтове офлайн - включително Snapchat, Fortnite и Duolingo.

Той е в основата на голяма част от интернет, но Amazon Web Services (AWS) не работи за хиляди потребители по целия свят в понеделник сутринта. 

Прекъсване свали стотици популярни уебсайтове, включително Snapchat , гейминг платформата Fortnite и приложението за езици Duolingo. 

Проблемите започнаха малко след 8:00 ч. BST в понеделник, според DownDetector, с повече от 12 000 сигнала от засегнати клиенти в САЩ. 

Броят им расте и в Европа и във Великобритания, според DownDetector -  сайт, който следи прекъсванията на интернет.

