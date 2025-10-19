Георги Мечечиев е бивш футболист с добра кариера в родния елит. Носеше екипите на Берое, Нафтекс, Спартак Вн, Славия, Локо Пд и Монтана. След като се отказа, той се сдоби с треньорски лиценз, но се посвети и на фитнеса. Вече седем години Мечечиев работи като персонален и групов треньор в един от фитнесите в Пловдив на най-популярната верига в страната, а с визията, която постигна, впечатлява доста по-млади от него мъже и жени. Видеата и снимките, които качва в социалните мрежи, са хит сред тези, които искат да изваят мускулен релеф като неговия.

Много доктори се мъчат да откажат хората над 40 години от тренировки заради риск от травми и какви ли не проблеми. Аз съм твърдо против това и трябва да се знае, че всеки организъм е различен, метаболизмът се забавя, но това, което съм пробвал по моето тяло, показва, че никой не бива да се отказва от целта да изглежда и да се чувства по-добре.

Това каза при поредното му гостуване в рубриката „Ритъм“ на „Здраве с „Телеграф“ 47-годишният Георги Мечечиев, който специално говори и за примера, който трябва да даваме на децата си и за това дали възрастта и забавеният метаболизъм трябва да са оправдания за пред собствената ни съвест.

„Разбира се, за да има резултати и такъв прогрес като при мен, се изискват силна воля за занимания и контрол на това какво ядем. Но и след 40 години човек може да постигне доста, само да е сериозен. Има пътища, които трябва да извървим сами. Ако сами не си помогнем, няма кой да ни помогне, когато става въпрос за здравето и формата ни“, категоричен е Жоро, според когото и след средната възраст трябва да се намира време за минимум три тренировки на седмица.

Време

„Винаги зависи от времето, с което разполагаме, но трябва да се тренира и с тежести. Важно е да се консултираме с експерти и хора, които наистина са професионалисти в тази област, защото действително метаболизмът при всеки е различен и програмата ни трябва да е такава, която да ни дава сила и самочувствие, а да не превръща спорта в бреме. Ако всички бяхме с еднакъв метаболизъм, щяхме да изглеждаме еднакво. Важно е всеки да усети как функционира тялото му и да се съветва с хора, които наистина разбират, защото напоследък всеки втори става треньор. Освен това не може треньор, който самият не изглежда добре, да застане пред теб и да започне да ти обяснява как да се храниш и какво да правиш. Това е като примера, който всички сме длъжни да даваме и на децата си и да ги програмираме да бъдат такива, каквито наистина искаме да са, и най-вече да се научат да се грижат за телата и здравето си“, каза още спортистът.

История

Той припомни и своята история и това как след като приключи с футбола, коренно промени външния си вид и то към добро, за разлика от доста негови колеги.

„Когато спрях да играя, на 35 години бях 68 килограма. Доста мои бивши колеги след края на кариерата спират да тренират и се занемаряват и отчитат това като грешка, когато качат прекалено много килограми и получат различни здравословни проблеми. Тогава започват да казват „не“ на начина си на живот. Когато успееш да кажеш „не“ на вредните навици, може да се фокусираш и да постигнеш нещо за тялото си. Отказваме се от сладко, от газирано, от тестено... Трябва да се откажем и от мързела и когато по някаква причина не сме имали време и възможност да тренираме, след това да намерим това време и да превърнем тренировките в част от живота си. Не просто за определен период, а после да се връщаме към това, което сме си правили и преди“, добавя експертът, който признава, че вече е стигнал до такова положение, че изпитва угризения, когато е пропуснал да отиде до фитнеса.

Цели

Всеки човек има различни цели и за някои е добре просто да се раздвижват и да търсят такива постижения относно релефността на мускулатурата като Георги, но това, което той дава като общ съвет към всички, е, че когато нямат възможност да се движат достатъчно, просто да внимават с какво се хранят. „Има много хейтъри, които обвиняват изглеждащите добре, че взимат химия и различни стимуланти, но дори такива хора не могат да лежат само на дивана. Те трябва да са на 120% стриктни в тренировките и храненето. Не е само до добавките“, споделя Мечечиев, който твърди, че в момента е модерно да си с релефно тяло, а не толкова с масивно.

Треньорът е горд, че 23-годишната му дъщеря също вече спортува и тренира активно. „Тя започна на 19, преди това обясняваше, че е слабичка. Сега проумя, че това не е достатъчно и че трябва и да стяга. Дойде с мен, потренира 2 месеца, видя промяна и сега, ако не успее да дойде в залата, започва да ми плаче по телефона, че не е тренирала. Всеки трябва да знае, че както си програмира детето, то така ще свикне. Не става с това да му се хвърли телефонът и да го оставят да лежи пред телевизора и да си хапва вафли и чипсове. После става късно. На 15-16 години не може да ги познаеш и става много по-трудно да влязат във форма. Не че е невъзможно, но изисква невероятни усилия. Родителите трябва да направят всичко възможно децата им да спортуват“, споделя опит треньорът.

Людмил Христов