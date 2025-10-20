П очина Антъни Джаксън, известен бас китарист. Музикантът беше известен със сътрудничеството си с артисти като Мадона и Роберта Флак. Тъжната новина съобщиха представители на Fodera Guitars.

Джаксън е издъхнал на 73-годишна възраст. Причината за смъртта на музиканта не се посочва. В съобщението се добавя, че компанията изразява своите съболезнования на семейството на музиканта, неговите фенове и всички, засегнати от работата му.

Започвайки през 70-те години на миналия век, Джаксън работи активно като музикант и става търсен артист. Музиката му е включена в албуми на Роберта Флак, Чака Хан, The Bee Gees, Даяна Рос, дуото Саймън и Гарфънкъл, както и в дебютния албум на Мадона.

We are devastated to report the passing of our dear friend, Anthony Jackson. One of the greatest of our instrument. (June 23, 1952 - October 19, 2025) pic.twitter.com/61QYY3nv8i — Bass Magazine (@BassMagOnline) October 19, 2025

Джаксън е изобретателят на шестструнната бас китара с оригинална настройка, която самият той нарича "контрабас китара". През 1975 г. той поръчва инструмент от Fender с контрабасов диапазон, но китарни прагове. След отхвърлянето на Fender, идеята е реализирана от работилницата на Карл Томпсън, създавайки първия в света шестструнен бас специално за Джаксън през 1976 г.