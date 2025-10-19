Д есерт с овесени ядки и ябълки, перфектен за есенен следобед, когато го разрязахме и опитахме. Уханието и вкусът те обгръщат като топла жилетка. Иска ти се да е по-хладно, за да си направиш голяма чаша чай, да се завиеш с леко одеяло, да отвориш завладяваща книга и да им се насладиш бавно. Хапка по хапка, глътка по глътка, страница по страница.

Дори няма да се опитваме да го причисляваме в графата на здравословните. Той е просто великолепен и това е напълно достатъчно.

Сложете различни видове стафиди, те ще дадат различен вкус и ще обогатят сладкиша. По-сладко и тежко, освежаващо кисело – така ще се изненадвате с всяка следваща хапка. Същото важи и за ябълките – може да ползвате две по-малки от различни сортове. Или пък всеки път да слагате каквато имате вкъщи и всеки път уханието и вкусът да са една идея по-различни.

А знаете ли кое е най-хубавото на нашия десерт с овесени ядки и ябълки? Орехите! Този аромат на запечени орехи, който се носи от фурната… И после вкусът, когато хрупнеш и… Разтапящо удоволствие.

Всеки кекс или сладкиш става някак аристократичен, когато отгоре има запечени орехови ядки. Изкушаващо е да ги подредите цели, защото изглежда по-естетично. В името на насладата от вкуса начупете ги на по-едри парчета и ги пръснете небрежно по цялата повърхност. Няма да съжалявате – обещаваме ви. Направете го тук и с всеки следващ сладкиш, който приготвяте. Дори и да не ги харесвате вътре в тестото, поръсете отгоре – ей така, за разкош.

Десерт с овесени ядки и ябълки

Необходими продукти:

овесени ядки - 130 гр

кисело мляко - 130 гр

вода вряла - 200 мл

масло - 60 гр

захар - 40 гр

стафиди - 80 гр

орехи - 50 гр

ябълки - 1 б

яйца - 2 броя

ванилия - 2 пакетчета

сода бикарбонат - 1 ч.л.

Начин на приготвяне:

Смелете овесените ядки в блендер и ги изсипете в купа. Налейте горещата вода и разбъркайте. Щом ядките набъбнат, добавете захарта и ванилията и разбъркайте. След това чукнете яйцата, а след тях прибавете киселото мляко и содата. Към сместа добавете разтопеното масло и след като се усвои, сложете обелените и нарязани на кубчета ябълки и стафидите. Разбъркайте всичко много добре и изсипете сместа в подходяща тава, покрита с хартия за пачене. Отгоре поръсете с нарязаните орехи и печете на 180 градуса за около 40 минути.

