А мериканската певица Бритни Спиърс каза, че е претърпяла мозъчно увреждане в миналото, съобщава изданието Metro.

43-годишната звезда, която отдавна предизвиква безпокойство с публикациите си в социалните мрежи, публикува съобщение, в което припомни филма "Господарка на злото" и каза, че е "загубила "крилата" си.

"Гърбът ми... остриетата ми... моите крила... Спомнете си филма "Господарка на злото", такъв невероятен филм. Не забравяйте, че кралят се опита да я убие, но вместо това човекът тайно взе крилете й. Нищо свято никога не се забравя... Крилата й бяха свещени, така че царят не можеше да ги отнеме, никой не можеше да каже, че са възстановени и скрити в тайна църква от свещени витражи", пише тя.

Спиърс, която е била в приемна грижа от 2008 до 2021 г., добави, че крилата й също са били отнети от някой и преди много време е претърпяла мозъчно увреждане. Тя също така отбеляза, че е късметлийка, че е жива.