Н аказания за употреба на наркотици по време на шофиране да се налагат едва след положителна кръвна проба. Това поискаха протестиращи срещу фалшиво положителните полеви тестове за наркотици, които се събраха пред сградата на Народното събрание в София вчера.

Невинни

На протеста се събраха десетки доказано невинни водачи, които са изтърпели нелеката съдба да бъдат с отнета книжка и кола в продължение на месеци и дори година от положителния си полеви тест на пътя до излизането на отрицателна кръвна проба. Причината е, че полевите тестове не реагират на конкретно вещество, а на подобни химически структури, като води до положителна реакция и след употреба на съвсем законни лекарства.

Искания

На първо място те настояват всякакви принудителни административни мерки като отнемане на книжка или автомобил да се прилагат само след положителна лабораторна кръвна проба, тъй като в противен случай става дума за презумпция за виновност. „Искаме също така да се спре практиката за автоматично задържане за 24 часа на всеки, дал положителен тест на пътя преди положителна кръвна проба. Също така полицейските регистрации да се правят само след положителна кръвна проба", каза Катрин Милева, която е задържана в полицията и стои без кола и книжка близо година след като дава фалшиво положителен тест на пътя. „Трябва да има 14-дневен краен срок за излизането на кръвната проба и да има по една лаборатория за кръвни проби във всеки областен град. Хората не трябва да бъдат наказвани, преди да бъде доказана тяхната вина", каза още Милева.

Наскоро омбудсманът на републиката официално сигнализира двама министри – на вътрешните работи и на здравеопазването – за драстично нарастване на жалбите за фалшиви положителни тестове. Преди десетина дни пилотът Нейко Нейков даде положителен тест за амфетамин, след като с автомобила си уби човек на рали. На следващия ден кръвната му проба излезе отрицателна.

Деян Дянков