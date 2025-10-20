Е дна от най-колоритните участнички в този сезон на риалити формата „Биг брадър“ - Михаела Василева, която всички в шоуто наричаха Овцата, ще става певица. Василева и бившият й съквартирант Мути направиха неочакван музикален дует снощи в хитова дискотека в Студентски град.

Двамата се качиха на сцената малко след полунощ, когато купонът бе в разгара си. Михаела, въоръжена с микрофон, първа запя, а малко след това и Мути се качи до нея, преминавайки в напълно импровизиран дует, който включвал и танци с публиката. Сцената бързо се превърнала в хит сред присъстващите, а феновете реагираха с бурни аплодисменти. Бързо при тях се озоваха миналогодишният победител Марио, както и Атижа и Виктор, които останаха най-запомнящите се участници от предходния сезон на формата. Не е ясно дали импровизацията ще прерасне в реален музикален проект, но по всичко личи, че публиката би приела подобна идея с ентусиазъм.

Михаела, която напусна „Биг брадър“ по собствено желание, очевидно се наслаждава на вниманието и новата си популярност. След изпълнението риалити героите останаха сред гостите, снимайки се с фенове и приятели, а на партито пристигна и изгонената в същата вечер Цвети, която все още нямаше телефон и лични вещи, но направи първите си социални контакти извън Къщата именно в клуба.