Н ародната медицина предлага много начини за подобряване и укрепване на здравето с помощта на лечебни растения. Към такова лечение трябва да се подхожда разумно, за да не си навредите. В случая с лененото семе всичко е напълно безопасно и достъпно. Знаейки как да го приготвите, няма съмнение, че лечебната отвара ще ви бъде от огромна полза, пише woman.bg.

Начините за използване на лененото семе са много. Дори да го варите по различни начини, се получават следните консистенции: инфузия; отвара; слуз; масло.

Как да приготвим ленено семе за проблеми със стомаха?

Най-ценният продукт за стомаха е слузта от ленените семена. За приготвянето му е необходимо следното:

- към 1 ч.л. семена се добавя чаша вряла вода и сместа се излива в стъклена бутилка с тапа. Горещата вода със семената се разбива активно в продължение на половин час. В резултат на това се образува слузеста течност. Цялата маса се прецежда през марля или цедка, така че да остане само слузта. Приема се половин час преди хранене, разделено на три приема. Всеки ден си приготвяйте нова порция.

Как да приготвим ленено семе за отслабване?

Лененото семе е източник на растителни фибри, без които отслабването е немислимо. Освен това отварата и инфузията от семената имат обгръщащ ефект и намаляват апетита. Тези малки семена съдържат рекорден брой полезни витамини и микроелементи. Използвайте ги цели или в смачкан вид.

Отварата за стомаха се приготвя просто:

- към 2 с.л. семена се добавят 250 мл вода, загряват се до кипене и се варят 10 минути

- запарва се за половин час

- преди консумация се прецежда.

Настойката се приготвя още по-лесно и бързо:

- 1 ч.л. се залива с чаша вряла вода, покрива се и се оставя да престои 20 минути

- готовата инфузия се прецежда

- използвайте ежедневно преди всяко хранене. Курс на приемане - 10 дни. След седмица и половина приемът може да се повтори.

Известната немска диетоложка Йохана Будвиг изказва хипотезата, че употребата на ленено семе може да намали риска от рак. През 1952 г. тя изнася презентация за терапевтичните антиоксидантни свойства на лененото семе. Будвиг предлага да се обърне подобаващо внимание на закуската. Тя със сигурност трябва да е обилна и да се състои например от извара със смесени ленени семена.

Освен това е необходимо напълно да се изключи захарта от храненето, като се замени с мед, колбаси, чай, кафе и някои други продукти. Разбира се, няма научни доказателства при лечението на онкологични заболявания с такава диета. Въпреки това, както показват съвременните изследвания, консумацията на ленено семе наистина може да намали разпространението на онкологичните заболявания.

Запарка от ленено семе за коса

Лененото семе и лененото масло се използват, за да може косата да придобие красив блясък и здрав вид. Ето кои рецепти са ефективни:

- 2 с.л. семена се запарват в 2 литра вряща вода, като се оставят да престоят поне 2 часа. Настойката се прецежда и се използва след измиване на косата като изплакване.

Лененото семе може да се прилага и под формата на масло. Няколко капки се втриват в скалпа, а главата се покрива с фолио и кърпа. След един час маската може да се отстрани. Измийте косата с нежен шампоан.

Лененото масло е полезно за употреба и вътрешно. Препоръчва се да се пие по 1 с.л. масло всеки ден на гладно, за да се подобри здравето и да изглеждате добре.