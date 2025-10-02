Г невна майка шокира участниците в училищно заседание, като в знак на протест срещу политиката в школото да има трансджендърски тоалетни за децата, се съблече гола.

Училищното настоятелство трябваше да изтърпи стриптийза на ядосаната майка, заради транссексуалните съблекални и тоалетни в школото..

Дръзкият протест на Бет Борн бяха заснети на камера, докато тя разсъбличаше пред смаяните служители, потапяйки дискусията в хаос.

50-годишната активистка, която председателства „Майки за свобода“ в окръг Йоло, е говорила пред Обединения училищен съвет на Дейвис на 18 септември, когато е извършила изумителната акция.

Тя каза, че иска членовете на настоятелството да разберат уязвимостта, която учениците изпитват, когато съучениците им използват съблекалните и тоалетните  въз основа на полова си идентичност.

Особено когато учениците да се преобличат за физическо възпитание, каза тя, според ABC10.

Активистът добави: „Това училище казва, че в зависимост от транссексуалната идентичност на детето, то може да избере коя тоалетна иска.“

„В момента, в този училищен район, децата се самоопределят в различни тоалетни само въз основа на това.“

Докато държеше речта си, майката започна да съблича дрехите си, започвайки с ризата си

След като посегна да свали и бикините си, членовете от заседанието се развикали: „Не, не можеш да направиш това..."

Борн обаче контрира: „Ще ви дам представа как изглежда това, когато се съблека.“

Пренебрегвайки молбите да остане облечена, Борн отвръща на удара с удар: „Аз съм по бански!“

За да прекъснат стриптийза на майката, заседателите обявяват почивка.

„Нарушавате правото ми по Първата поправка!", се чува от записа на камерите в залата.

След това микрофонът на протестиращата жена е изключен, а слещата се отлага за по-късно.

На напълно облечената вече Бет Борн е даден втори шанс да говори.

Водещият член на борда обаче се застрахова от нови голи протести: „Ако отново прекъснете заседанието, ще бъдете помолени да си тръгнете.“

Веднага щом ѝ е наредено да говори отново, жената пак започва да се съблича, което накара служителите да отменят дискусията за втори път.

Пламенната активистка каза: „Това е горнище на бански костюм.“, оставайки по сутиен.

Междувременно Борн е била изгонена и ескортирана от сградата от полицията,  според Davis Enterprise.

Президентът на училищното настоятелство обяснява: „Настоятелството изисква публичните презентации пред Настоятелството да отговарят на определени процедури.“

„В случаите, когато това поведение нарушава нормалния ход на работата, председателят на съвета може да прекъсне заседанието и да поиска от тези, които го нарушават, да напуснат залата.“

Според полицейски доклад, Борн е арестуван за „нарушаване на обществения ред“.

Но тя смята, че правата ѝ по Първата поправка са били нарушени - и сега се консултира с адвокат.

Тя каза пред CBS News : „Исках да им дам по-скоро визуална представа как наистина изглежда какво би било чувството някой от противоположния пол да те наблюдава как се събличаш.“

„Ако възрастните не се чувстват комфортно да гледат някого - а аз съм 50-годишна жена - как могат да очакват ученичките да се чувстват комфортно да правят това в съблекалнята?“, добавя майката.

*Източник: The Sun

