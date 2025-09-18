М асивен астероид с размерите почти на небостъргач ще се приближи или ще премине покрай Земята в рамките нас днешния ден, 18 септември, според учени.

Космическата скала, официално наречена „2025 FA22“, ще прелети покрай планетата с над 24 000 мили в час и ще го направи отново през 2089 и 2173 година. Астероидът е с диаметър между 127 и 290 метра, което е подобно на размера на голям небостъргач.

НАСА и Европейската космическа агенция (ЕКА) потвърдиха, че не представлява непосредствена заплаха, тъй като актуализираните измервания изключват сблъсък и астероидът вече е изваден от списъка с рискове. „Удари от такъв мащаб са рядкост, но последствията биха били катастрофални“, казаха изследователи от ЕКА, като преминаването в четвъртък сутринта предлага рядка възможност за изучаване отблизо на астероид с размерите на небостъргач.

Астрономите за първи път откриха 2025 FA22 през март, използвайки специален телескоп в Хавай. След това той беше добавен към списъка за наблюдение на ESA с потенциално опасни астероиди. Поради размера и скоростта си, ако 2025 FA22 наистина удари Земята, той би могъл да смаже голям град и други райони, предизвиквайки пожари и цунами.

Хората няма да могат да видят 2025 FA22, но астрономите със силни телескопи или бинокли биха могли да го забележат като слаба точка на фона на звездите.

НАСА изчислява, че в Слънчевата система има над 1,3 милиона астероида, като над 30 000 от тях са класифицирани като обекти близо до Земята.