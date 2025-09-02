Ф ранция и Германия засилват подготовката си за възможен военен конфликт през следващата година, като правителствата на двете страни предупреждават за нуждата от повишена готовност.

Според документи, получени от Le Canard Enchaine, Френското министерство на здравеопазването е инструктирало болниците в страната да бъдат готови за потенциален „голям военен конфликт“ до март 2026 г. В съобщението се посочва, че страната трябва да може да приеме голям брой ранени войници от цяла Европа, като целта е здравната система да може да реагира на нуждите на населението, като същевременно интегрира специфичните изисквания на отбраната.

ЕС обсъжда връщането на задължителна казарма

„Става въпрос за предвиждане на грижите за военни пациенти в цивилната здравна система“, отбелязват от министерството.

Междувременно Берлин обяви, че е „в готовност“ преди започването на руско-беларуските стратегически военни учения „Запад 2025“, които ще се проведат между 12 и 16 септември. Ученията ще включват около 13 000 военнослужещи и ще обхващат ядрени сценарии и операции с ракетната система „Орешник“. Това са първите съвместни учения между двете страни след началото на инвазията на Русия в Украйна.

НАТО иска още 40 000 германски войници за отбрана срещу Русия

Началникът на германските въоръжени сили Карстен Бройер заяви, че въпреки че не се очаква нападение срещу НАТО по време на ученията, Германия ще остане „нащрек“. Сходна позиция за необходимостта от подготовка изрази и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който предупреди за потенциален Трети световен конфликт, ако Путин и Си Дзинпин действат едновременно.

ЕВРОПА ТЪРСИ НОВ ЩИТ СРЕЩУ РУСИЯ: Ще създаде ли своя собствена атомна бомба?

Руските медии, контролирани от Кремъл, реагираха на предупрежденията на НАТО с иронични коментари, като обвиняват ръководителя на алианса в „прекалено голямо увлечение по магическите гъби“.

Европа следи внимателно нарастващата военна активност, докато държавите подготвят инфраструктурата и армейските си части за потенциална криза, която засега остава хипотетична, но предизвиква сериозни тревоги сред съюзниците.