И зраелската армия започна сухопътна офанзива за превземането на град Газа – нов етап в кървавия конфликт, който заплашва да подпали целия Близък изток, съобщи „Аксиос“, цитирайки израелски официални лица, предаде Ройтерс.

Миналата седмица Израел нанесе въздушен удар срещу лидери на „Хамас“ в Катар, разширявайки бойните действия далеч отвъд ивицата Газа. Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес: „Газа гори“, след нощни масирани удари. Американският държавен секретар Марко Рубио потвърди, че офанзивата вече е започнала, предупреждавайки, че „прозорецът за мир“ е свит до броени дни.

Палестинци съобщават за разрушени къщи и отчаяно търсене на оцелели под развалините. Израелската армия отказва коментар часове наред.

Премиерът Нетаняху и Рубио отхвърлиха призивите за примирие, настоявайки, че единственият път към мир е ликвидирането на „Хамас“ и освобождаването на останалите 48 заложници. От „Хамас“ контрират: заложниците ще бъдат пуснати само срещу палестински затворници, трайно примирие и изтегляне на Израел от Газа.

Конфликтът тлее от 7 октомври 2023 г., когато бойци на „Хамас“ нахлуха в Израел, убивайки около 1200 души и отвличайки 251. Повечето заложници вече бяха освободени чрез споразумения с посредничеството на Катар, но напрежението сега е на прага на ново кърваво изостряне.