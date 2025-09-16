Г отвачка Хилда Бачи постави нов световен рекорд, като приготви най-голямата тенджера с джолоф ориз, тежаща впечатляващите 8780 кг. След девет часа усилено готвене, огромната тенджера, в която беше приготвено ястието, се счупи при вдигането с кран за претегляне, но за щастие храната не се разсипа и рекордът бе официално потвърден от Гинес.

За рекордната порция нигерийската готвачка използва 4000 кг ориз, 500 кутии доматено пюре, 600 кг лук и 168 кг козе месо, всичко това приготвено в специална стоманена тенджера с капацитет от 23 000 литра. Изработването на тенджерата отнело на екип от 300 души два месеца, а самата подготовка и планиране на предизвикателството отнеха на готвачката около една година.

Хилда Бачи благодари на своя екип от 10 помощници, които я подкрепяха и разбъркваха храната с дълги дървени лъжици, както и на всички поддръжници, които се събраха на събитието. След като бе потвърден рекордът, огромното количество джолоф ориз бе раздадено на присъстващите и на случайни минувачи, като така сподели успеха си с общността.

Джолоф ориз е популярно ястие в Западна Африка и символизира културното единство на региона. Бачи отбелязва, че това постижение е важно не само за нея, но и за Нигерия и Африка като цяло. Преди това тя вече беше поставила рекорд за най-дълъг готварски маратон през 2023 г., който продължи почти четири дни.

Нейният рекорд бе част от серия впечатляващи постижения, които я превърнаха в национална сензация. Събитието привлече хиляди хора, които станаха свидетели на това историческо кулинарно предизвикателство и подкрепиха готвачката. Хилда Бачи продължава да вдъхновява чрез своята страст към готварството и стремежа да поставя нови световни рекорди, писа Vesti.bg.

