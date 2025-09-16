Г отвачка Хилда Бачи постави нов световен рекорд, като приготви най-голямата тенджера с джолоф ориз, тежаща впечатляващите 8780 кг. След девет часа усилено готвене, огромната тенджера, в която беше приготвено ястието, се счупи при вдигането с кран за претегляне, но за щастие храната не се разсипа и рекордът бе официално потвърден от Гинес.

Nigerian chef breaks world record for largest jollof rice dish https://t.co/1u0oPy0r0m — BBC News (World) (@BBCWorld) September 16, 2025

За рекордната порция нигерийската готвачка използва 4000 кг ориз, 500 кутии доматено пюре, 600 кг лук и 168 кг козе месо, всичко това приготвено в специална стоманена тенджера с капацитет от 23 000 литра. Изработването на тенджерата отнело на екип от 300 души два месеца, а самата подготовка и планиране на предизвикателството отнеха на готвачката около една година.

New record: Largest serving of Nigerian style jollof rice - 8,780 kg (19,356 lb 9 oz) achieved by Hilda Baci and Gino in Victoria Island, Lagos, Nigeria 🇳🇬 pic.twitter.com/ErJLEJR5Qr — Guinness World Records (@GWR) September 15, 2025

Хилда Бачи благодари на своя екип от 10 помощници, които я подкрепяха и разбъркваха храната с дълги дървени лъжици, както и на всички поддръжници, които се събраха на събитието. След като бе потвърден рекордът, огромното количество джолоф ориз бе раздадено на присъстващите и на случайни минувачи, като така сподели успеха си с общността.

Let me again congratulate Hilda Baci on her extraordinary Guinness World Record for preparing the Largest Serving of Nigerian-style Jollof Rice, reaching 8,780 kilograms.



This is a powerful symbol of what our people can achieve when passion, hard work and opportunity are united.… pic.twitter.com/yM3Aba58BG — Peter Obi (@PeterObi) September 15, 2025

Джолоф ориз е популярно ястие в Западна Африка и символизира културното единство на региона. Бачи отбелязва, че това постижение е важно не само за нея, но и за Нигерия и Африка като цяло. Преди това тя вече беше поставила рекорд за най-дълъг готварски маратон през 2023 г., който продължи почти четири дни.

What's cookin'?

Best of luck to @hildabacicooks who's attempting a new record for the largest serving of Nigerian style jollof rice today 🍲pic.twitter.com/mwR8VP0gy6 — Guinness World Records (@GWR) September 12, 2025

Нейният рекорд бе част от серия впечатляващи постижения, които я превърнаха в национална сензация. Събитието привлече хиляди хора, които станаха свидетели на това историческо кулинарно предизвикателство и подкрепиха готвачката. Хилда Бачи продължава да вдъхновява чрез своята страст към готварството и стремежа да поставя нови световни рекорди, писа Vesti.bg.