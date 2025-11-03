У жасена майка уби маймуна, за да защити децата си. Това се случи, след като няколко животни избягаха в американския щат Мисисипи, предава Асошиейтед прес.

Според медията Джесика Бонд Фъргюсън - майка на пет деца, живееща в Хайделберг, Мисисипи - е била предупредена за маймуна, тичаща в двора пред дома им, от 16-годишния си син. Когато погледнала навън, тя видяла животното само на метри от дома си. Фъргюсън каза, че е стреляла с пистолета си... „Направих това, което всяка друга майка би направила, за да защити децата си. Стрелях по него и то просто си стоеше там, стрелях отново и той се отдръпна и тогава падна“.

Маймуната е една от многото, които в края на октомври избягаха от преобърнал се камион, превозващ маймуни от Националния биомедицински изследователски център Тулейн в Луизиана. Общо 21 животни, които са били предназначени за медицински експерименти, избягаха.

13 бяха заловени от властите, пет бяха застреляни на място, след като надзорник погрешно заяви, че маймуните са заразени с COVID, херпес и хепатит C - властите по-късно изясниха, че не са - но три избягаха в дивата природа.

Една от другите три маймуни също беше намерена и заловена от властите в неделя, така че изглежда, че само една е все още на свобода.