А мериканската компания InventWood стартира продажбите на революционен нов материал, наречен Superwood. Според CNN дървесината има уникални свойства: тя е десет пъти по-здрава от стоманата и шест пъти по-лека.

Материалът е разработен от учения по материалознание Лянбин Ху. Преди повече от десет години той се заема да подобри един от най-старите строителни материали. Работейки в изследователски център в Университета на Мериленд, а след това в Йейлския университет, ученият открива иновативни методи за обработка на дървесина.

По време на изследванията си Ху дори успява да създаде прозрачна дървесина, като премахва лигнина, компонентът, който придава на дървото цвета му и част от здравината му. Основната цел на учения обаче е била да увеличи здравината на материала чрез добавяне на целулоза.

Kлючов пробив в изследванията се случи през 2017 г., когато Ху за първи път укрепи обикновена дървесина, използвайки химическа обработка. Технологията включва варене на дървесината във вода със специални химикали, последвано от горещо пресоване. Този процес нарушава структурата на материала на клетъчно ниво, като значително увеличава неговата плътност.

Според научна публикация в списание Nature, полученият материал демонстрира съотношение якост-тегло, което надвишава това на повечето метали и сплави.