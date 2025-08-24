Г рад Газа ще бъде изравнен със земята, ако "Хамас" не приеме условията на Израел за прекратяване на войната и не освободи всички заложници наведнъж. Това заяви в неделя министърът на отбраната Израел Кац след съобщения от Ивицата Газа за въздушни удари и танков обстрел през нощта срещу източните и северните предградия, информира БНР.

Израелският министър на отбраната Израел Кац

"Хамас" - терористичната групировка - обяви, че споразумение за прекратяване по нейните условия е единственият начин заложниците да се върнат в Израел. Тези условия гласят, че в замяна на 60-дневно замлъкване на оръжията ще бъдат освободени 10 заложници и ще бъдат предадени тленните останки на 18. Общият брой на живите и починалите пленници на Хамас е 49.

След многохилядна демонстрация снощи в Тел Авив за прекратяване на огъня в Газа и спасяване на отвлечените от "Хамас" израелци опозиционният лидер Бени Ганц призова премиера и лидерите на още две опозиционни формации да съставят временно правителство като оставят в опозиция радикалните крайнодесни партньори в настоящото управление:

"Обръщам се към Нетаняху, Яир Лапид и Авигдор Либерман - дойде време да сформираме правителство за спасение на заложниците. То ще подкрепя военнослужещите и ще бъде с ограничен във времето мандат - 6 месеца, след които да проведем избори. Това правителство трябва да постигне споразумение за връщане на всички заложници у дома".

Планът на Бени Ганц предвижда извънредни избори за идната пролет.