М еждународна група учени, включително специалисти от НАСА, предложи използването на ядрени оръжия, за да се предотврати сблъсъкът на астероид 2024 YR4 с Луната в края на 2032 г. Това сочи проучване, публикувано на платформата arXiv.

Астероидът е открит през 2024 г. Първоначално учените оценяваха вероятността от удар със Земята на приблизително 3%, но по-късно този риск беше напълно изключен. Вероятността за сблъсък с Луната обаче остава на приблизително 4%.

Разглеждат се два варианта за предотвратяване на катастрофа. Първият е да се коригира орбитата на астероида, за да се гарантира, че той ще избегне сблъсък с Луната. Поради недостатъчни данни за масата и характеристиките на обекта обаче съществува риск от повреда, което може да доведе до отклоняване на курса на астероида към Земята.

Вторият е да се използва ядрена експлозия с мощност около 1 мегатон на безопасна височина над астероида, за да се унищожи той.

Окончателното решение се планира да бъде взето през 2028 г., след следващото приближаване на обекта до Земята, когато ще станат достъпни по-точни данни за минимизиране на рисковете.

