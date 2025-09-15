Б ългария е на второ място в Европейския съюз по материални и социални лишения през 2024 г., показват последните данни на Евростат. Според статистиката 6,4% от хората в ЕС са живели в тежки лишения, като за България показателят е по-висок от средния и ни поставя сред най-засегнатите страни.

Най-уязвими са децата и младите хора под 18 години, от които 7,9% са изпитали липса на базови нужди като храна, отопление или адекватно облекло. При възрастовата група 18–64 години делът е 6,4%, докато сред хората над 65 години е 5,1%.

Въпреки лекото подобрение в общоевропейски план спрямо 2023 г. (когато делът е бил 6,8%), България остава сред страните с най-високи нива на социални и материални лишения, редом с Румъния.

При жените делът на тежките материални и социални лишения е бил по-висок, отколкото при мъжете – съответно 6,6 на сто спрямо 6,2 на сто. Тази тенденция се наблюдава във всички възрастови групи, с изключение на лицата под 18 години.

Начело сред страните с най-висок дял на хората, които се сблъскват с тежки материални и социални лишения, е Румъния (17,2 на сто), следвана от България (16,6 на сто) и Гърция (14 на сто), пише БТА.

За сметка на това най-нисък дял е регистриран в Словения (1,8 на сто), следвана от Хърватия (2 на сто) и Полша (2,3 на сто)