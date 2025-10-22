Космосът вече не е най-напрегнатото място – интернет е! Временният шеф на НАСА Шон Дафи и милиардерът Илон Мъск си размениха остри реплики онлайн, след като агенцията обяви, че ще покани и други компании да се състезават със SpaceX за предстоящата мисия за кацане на Луната.

⚡ Мъск: „Нисък IQ не може да управлява космоса“

Мъск не остана длъжен. В своята платформа X той отвърна на слуховете, че Дафи иска да постави НАСА под контрола на министерството на транспорта – което самият той оглавява.

„Човекът, отговорен за американската космическа програма, не може да е с нисък IQ“, написа Илон Мъск, предизвиквайки буря от реакции.

🛰️ Дафи отвръща на удара

Ден по-рано Дафи бе заявил пред Fox News, че „Старшип“ на SpaceX закъснява с подготовката за мисията „Артемис“, която трябва да върне хора на Луната.

„Ние не можем да чакаме – затова ще дадем шанс и на други компании да участват“, заяви министърът.

🇨🇳 Надпревара с Китай

Според говорител на НАСА, Дафи е твърдо решен САЩ да изпреварят Китай в следващата лунна надпревара.

„Шон не е казвал, че иска да запази поста за себе си. Той просто мисли как НАСА да стане по-силна“, обясни говорителката.

💥 „Обичам страстта!“

След размяната на удари, Дафи опита да омекоти тона:

„Обичам страстта. Състезанието за Луната започна!“

Мъск обаче не отстъпва — в нова публикация той подчерта, че „Старшип в крайна сметка ще изпълни цялата мисия до Луната“.

🧩 Космически его дуел

Двамата лидери явно се готвят не само за изстрелване на ракети, но и за сблъсък на егота. А както изглежда – надпреварата за Луната тепърва ще става по-напрегната.