И лон Мъск, човекът зад Tesla и SpaceX, реши да паркира политическите си амбиции – засега. Според The Wall Street Journal милиардерът временно се отказва от идеята да създаде нова партия, за да не разцепи гласовете на републиканците и да запази приятелските си отношения с вицепрезидента Джей Ди Ванс – считан за възможен наследник на движението MAGA.

Мъск обмисля да насочи финансовата си мощ в подкрепа на Ванс, ако той реши да се бори за Белия дом през 2028 г. Само през изборите през 2024 г. предприемачът е похарчил около 300 милиона долара за Тръмп и други републиканци.

Двамата с Ванс имаха напрежение заради спорния законопроект, който намалява данъците, но вдига разходите за отбрана и гранична сигурност. Въпреки че Мъск се опита да изглади конфликта, това не проработи.

Тръмп определи като „абсурдни“ плановете на Мъск за нова партия, а министърът на финансите Скот Бесент директно му препоръча да се придържа към управлението на компаниите си.

Въпреки всичко приближени до милиардера твърдят, че той не е погребал напълно идеята за собствена партия и може да я извади от фризера, когато наближат междинните избори. Междувременно проучване на Gallup показа, че Мъск е най-нелюбимата публична фигура в САЩ – изглежда, политиката не му носи същия заряд като ракетите и електромобилите.