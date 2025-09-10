О коло 20 000 домакинства в Югоизточен Берлин са все още без електричество след прекъсване на електроснабдяването, предаде местния оператор на електропреносната мрежа "Щромнец Берлин", цитиран от ДПА.

Електричеството бе постепенно възстановено през нощта след прекъсването, започнало преди повече от 24 часа и се смята, че то е било причинено от умишлен палеж на високоволтови кабели.

Първоначално повече от 50 000 домакинства са били засегнати. "Щромнец Берлин" призова жителите с възстановено електроснабдяване да намалят потреблението на ток, за да се стабилизира мрежата и за да се позволи на техническите екипи да възстановят снабдяването на други домакинства. Операторът добави, че електропреносните кабели ще бъдат ремонтирани днес след изкопните дейности, извършени през нощта, но пълното възстановяване на мрежата ще бъде възможно едва утре.

Прекъсването засегна също спешните служби в някои райони на града, а номерата на полицията и на бърза помощ са били недостъпни. Много училища в засегнатите райони днес обявиха неучебен ден, предаде БТА.