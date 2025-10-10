Г ърция въвежда промяна, която ще засегне всички шофьори, пътуващи през страната. Отпада задължителното отпечатване на касови бележки на пунктовете за събиране на пътни такси, съобщават местни медии, позовавайки се на Независимия орган за публични приходи (AADE).

Решението е част от по-широка стратегия за намаляване на употребата на хартия, опазване на околната среда и по-бързо преминаване през магистралните пунктове.

Квитанцията за платената такса ще се издава по електронен път, както досега, но няма да се отпечатва автоматично. При нужда от документ шофьорите ще могат да го получат по електронен път или при поискване.

Промяната цели и да реши хроничен проблем – мнозина водачи отказват да изчакат отпечатването на касовата бележка и потеглят веднага след плащането, оставяйки хартийката неизползвана.

Според AADE, концесионерите на магистралите редовно изпращат електронни отчети с информация за всички преминавания, което гарантира правилното отчитане на таксите – независимо дали бележката е отпечатана, или не, писа marica.bg.