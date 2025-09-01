В разгара на летните ваканции и пътешествията по света, направиха класация на топ 5 на най-опасните дестинации. И то не къде да е, а в Европа.

Тези дестинации, които по принцип са култови, имат лоша репутация, тъй като пътуващите лесно стават жертва на престъпления.

Експерти предупреждават, че пътниците на круизни кораби са по-често обект на престъпления, слизайки по средиземноморските брегове.

Класацията идва от Великобритания и това не е изненадващо, като се има предвид колко активни туристи са британците.

Британските туристи са предупредени да „стоят възможно най-далеч“ от някои от най-популярните европейски дестинации поради опасността от престъпления.

Джебчийството и дребните престъпления продължават да бъдат сериозен проблем в някои от най-посещаваните дестинации на континента, като Испания и Италия.

Експерт по круизни пътувания предупреди пътниците да се грижат особено за вещите си, когато слизат на брега в пристанищата на споменатите страни.

Гари Бембридж, екскурзовод от Лондон, каза, че последните пътувания са му напомнили, че не всяко пристанище е безопасно, въпреки че корабите редовно акостират там.

Става въпрос най-вече за класическа градска престъпност, като джебчийство и кражби “, каза той.

Той посочва дестинации, които хората трябва да избягват, ако е възможно, но също така даде някои съвети за безопасност.

Топ 5 на опасните дестинации:

5. Ливорно, (вход към Пиза и Флоренция), Италия

Ливорно

Пристанището на Ливорно е входна врата към посещение на два известни италиански града: Пиза (27 км на север) и Флоренция (90 км на изток). Въпреки че са дом на някои от най-известните забележителности в света, като например Наклонената кула в Пиза и Давид на Микеланджело, Гари предупреждава:

„Това са два града с лоша репутация за джебчийство и кражби.“

Според данни на италианското Министерство на вътрешните работи, Флоренция е на трето място по престъпност в страната - 6053 случая на 100 000 жители през 2023 г., точно след Милано и Рим. Кражбите представляват половината, с 3165 случая.

4. Атина, Гърция

Атина

Гръцката столица изненада Гари.

„Никога не съм си мислил, че Атина може да е проблем, докато моята позната Карол Коупланд Томас не преживя нещо травмиращо. Тя беше ограбена в градския транспорт, дори ѝ беше взет паспортът, така че не можа да отиде на круиз“, казва той.

Според годишния доклад на гръцката полиция за организираната престъпност, през 2023 г. в Гърция са регистрирани 62 868 кражби, 2781 кражби с взлом и 19 223 кражби на превозни средства.

3. Венеция, Италия

Венеция

Третото предупреждение се отнася за Венеция, където, както казва Гари, „туристите са струпани един до друг, блъскат се в тесни улички и дори огромният площад „Сан Марко“ е постоянно претъпкан“.

Той спомена друг случай на джебчийство на пътници от круизен кораб, който се потвърждава от официалната статистика - през 2023 г. са регистрирани 2652 кражби на 100 000 жители.

2. Рим, Италия

Рим

На второ място е италианската столица Рим. Гари си спомня как на двама негови спътници са били откраднати портфейлите на различни места в града.

Според официални данни на италианското Министерство на вътрешните работи, публикувани във вестник „Il Sole 24 Ore“, Рим е имал втория най-голям брой регистрирани престъпления в страната през 2023 г. - 6071 случая на 100 000 жители, точно след Милано.

Повече от половината от този брой е свързан с кражби, 3465 случая на 100 000 жители.

1. Барселона, Испания

Барселона

Барселона, вторият по големина град в Испания, оглавява списъка на Гари, въпреки че властите отчитат спад в престъпността.

Според данни на градския съвет на Барселона, броят на престъпленията през първите шест месеца на 2025 г. е намалял с 8,8% в сравнение със същия период на миналата година.

Кражбите са отбелязали спад от 6,8%, докато уличните нападения и грабежите са намалели с 5,5%.

Въпреки това, Гари съветва за повишено внимание при посещение на Барселона, особено в известния район Лас Рамблас (La Rambla). Този булевард с дървета е една от най-оживените улици в града, известна със своите улични артисти, ресторанти и магазини.

„Всички ходят там, защото е близо до круизното пристанище, много е известно, винаги е оживено и е рай за джебчиите“, казва Бембридж.

Как да останем в безопасност?

Съветът на Гари към пътуващите е редовно да проверяват правителствените уебсайтове, като например Gov.uk (за британските туристи, но във вяска страна има подобни платформи за съвети), за най-новите официални предупреждения.

„От съществено значение е да проверявате най-новата информация, защото нещата се променят бързо“, казва той, препоръчвайки да следите и местните новини в пристанищата, които посещавате.

Съветва пътниците да останат на борда или, ако слизат, да се придържат към безопасни зони близо до пристанището. За тези, които искат да разгледат града сами, той препоръчва винаги да имат данните за контакт на местния представител на пристанището.

„Те ще бъдат вашата ключова помощ, ако нещо се обърка. Не носете ценности, бъдете внимателни, когато се движите в оживени туристически райони. Дори в пристанища, които се считат за по-безопасни, рисковете все още съществуват“, съветва той.

Официално становище от британското Министерство на външните работи за споменатите страни

Гърция : Кражбите на паспорти, портфейли и чанти са често срещани в метрото и в оживените туристически райони, особено в центъра на Атина. Носете ценности в различни чанти и джобове и пазете копие от паспорта си на сигурно място.

Италия : Общото ниво на престъпност е ниско, но кражбите на чанти са по-често срещани в центровете на градовете и в близост до туристически атракции. Винаги следете нещата, внимавайте за измами, които разсейват, не носете всички ценности наведнъж и използвайте хотелския сейф за излишни пари и документи.

Испания : Бъдете наясно с риска от улична престъпност. Крадците често работят в екипи и използват трикове, за да ви разсеят. Пазете паспорта, парите и личните си вещи на сигурно място, не носете всичките си ценности заедно и пазете копие от паспорта си на сигурно място.

Определено съветите към британците са полезни за всеки друг турист.

Къде сме ние

В тази класация за добро, или лошо, България я няма, въпреки че туристите от Великобритания обичат за си отдъхват у нас. Дали е така, защото у нас по-малко се краде, или сме по-малко посещавани от чуждестранни туристи?...Ако е първото, е добре, но май е второто, което в случая не е добре за нас...

*Източник: Mondo