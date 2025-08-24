С ъединените щати връзват ръцете на Киев.
Тръмп неофициално блокира Украйна в използването на далекобойните ракети ATACMS (Army Tactical Missile System)
Pentagon Has Quietly Blocked Ukraine’s Long-Range Missile Strikes on Russia— EJW (@TedWilcox7) August 23, 2025
A high-level Defense Department approval procedure, which hasn’t been announced, has prevented Ukraine from firing any U.S.-made long-range Army Tactical Missile Systems, or Atacms, against targets in… pic.twitter.com/f1Z24XoUTt
Според публикация в „Уолстрийт Джърнъл“, Пентагона ограничава способността да се използват ракетите за удари на руска територия.
От края на пролетта е наложен секретен процес на одобрение, контролиран от министъра на отбраната Пит Хегсет, който на практика отменя решение от 2024 г.
The Pentagon has blocked Ukraine from using US-supplied long-range ATACMS missiles against Russia, final approval rests with Defense Sec. Hegseth— Anadolu English (@anadoluagency) August 24, 2025
Trump, frustrated with war, says Ukraine “cannot win without attacking,” but policy remains unchanged https://t.co/3FFwmYJfu6 pic.twitter.com/D07CMdN5Wx
По този начин се намалява способността на Украйна да се защитава от руската инвазия.
Вестникът цитира свои източници в американското правителство.
Военното министерство на Съединените щати не коментира новината, пише NOVA.
Тя идва след като президентът Доналд Тръмп публично обяви, че се е разочаровал от войната и неспособността да осигури мирно споразумение.
The Pentagon does not allow Ukraine during several month to use US ATACMS missiles to deliver long-range strikes into the Russian territory, The Wall Street Journal said, citing sources:https://t.co/VxSIGb7Vkx pic.twitter.com/fuMrdLAYH0— TASS (@tassagency_en) August 23, 2025
Президентът на Щатите заяви, че отново обмисля да наложи икономически санкции на Русия, или да се оттегли от мирния процес.