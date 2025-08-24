С ъединените щати връзват ръцете на Киев.

Тръмп неофициално блокира Украйна в използването на далекобойните ракети ATACMS (Army Tactical Missile System)

Според публикация в „Уолстрийт Джърнъл“, Пентагона ограничава способността да се използват ракетите за удари на руска територия.

От края на пролетта е наложен секретен процес на одобрение, контролиран от министъра на отбраната Пит Хегсет, който на практика отменя решение от 2024 г.

По този начин се намалява способността на Украйна да се защитава от руската инвазия.

Вестникът цитира свои източници в американското правителство.

Военното министерство на Съединените щати не коментира новината, пише NOVA.

Тя идва след като президентът Доналд Тръмп публично обяви, че се е разочаровал от войната и неспособността да осигури мирно споразумение. 

Президентът на Щатите заяви, че отново обмисля да наложи икономически санкции на Русия, или да се оттегли от мирния процес.

Тръмп Русия САЩ Украйна санкции ATACMS