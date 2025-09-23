С рещата между Тръмп и Зеленски започна в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк. Украинският президент изрази надежда за потвърждаване на обещаните гаранции от страна на САЩ.

В кратко изявление пред пресата Зеленски заяви, че основните теми на срещата в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН ще бъдат текущата ситуация на фронта в Украйна, гаранциите за сигурност от САЩ и търсенето на път към мир, съобщи Укринформ.

Според него Украйна и европейските партньори вече са подготвили основата за тези гаранции, които Европа би била готова да приеме с пълната подкрепа на Съединените американски щати.

Той също така обяви, че ще призове Тръмп да наложи санкции на Русия. Преди за седнат отново на масата за разговори, Зеленски с внимание изслуша речта на американския президент пред ООН.

Breaking 🚨 Zelenskyy listening to Trump's speech at UN.

"Watching Trump" pic.twitter.com/BPf8LmmHrs — HINDU 🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️ (@SanataniMunda12) September 23, 2025

Заедно с Украйна, Европа подготви предложение за приемане на гаранции с подкрепата на САЩ

*Източник: Tanjug