С евернокорейците ядат тигри и язовци в отчаяние след години на глад, тъй като колапсът на държавните системи разширява кулинарните граници.

Докато Ким Чен Ун получава по-хубавите неща в живота, той често е подложен на критики за това, че кара народа си да гладува. Събирайки прозрения от 42 смели дезертьори, дръзнали да разкажат за живота в държавата, нова информация предоставя шокиращ списък с това, което севернокорейците може да вечерят тази вечер.

Ловци, бивши войници, търговци и ентусиасти на екзотичната храна споделиха пред медии, че колапсът на дистрибуторската система на комунистическата държава е предизвикал масов лов.

Гладът за първи път накарал гладуващите севернокорейци да търсят храна от земята в края на 90-те години на миналия век. Но търговията с животни продължил дори когато икономиката се възстанови.

Редки видове, застрашени от гладните местни жители, включват сибирски тигър, амурски леопард и самур, белка, която също се озовава в кожени палта.

Други животни, сервирани за вечеря, са мечки, видри, елени и дългоопашат горал, същество, подобно на коза. Лисици, язовци и невестулки също привличат гладуващите севернокорейци.

Проучването в списание „Биологична опазване“ разкрива как държавни ферми развъждат мечки, елени, видри и фазани за търговия с части от телата им. „Дори силно защитени видове се търгуват, понякога през границата с Китай“, каза Елвс-Пауъл.

В допълнение към предизвикателствата си в кухнята, севернокорейските жени сега са изправени пред проверки за операции по увеличаване на гърдите . Ким Чен Ун постанови, че гръдните импланти са „несоциалистически“ и отразяват „капиталистически“ ценности.