Я сно е, че медиите имат жизненоважна роля в оформянето на съзнанието и в това да помагат с изграждането на критично мислене у хората. Това каза папа Лъв Четиринадесети в реч пред около 150 представители на новинарски агенции от цял свят, сред които и Българската телеграфна агенция.

Той ги прие на частна аудиенция в зала "Клементина" в Апостолическия дворец.

Посещението при папата е организирано от мрежата за медийни иновации МАЙНДС Интернешънъл с акцент върху темата за изкуствения интелект.

"Парадокс е, че в епохата на комуникациите новинарските агенции преминават през период на криза. Подобно на тях тези, които потребяват информацията, също са в криза, като често възприемат погрешното за вярно и автентичното за изкуствено", отсече папата.

По думите му информацията е обществено благо, което всички трябва да опазват. Светият отец даде за пример репортерите, които всеки ден рискуват живота си, за да информират хората какво действително се случва, включително във войни като тези в ивицата Газа и Украйна.

Той призова да бъдат освободени журналистите, които са несправедливо преследвани и вкарани в затвора само защото си вършат работата.

"Да вършиш журналистическа работа никога не бива да бъде смятано за престъпление, това е право, което трябва да бъде защитавано. Свободният достъп до информация е стълб, който крепи зданието на нашите общества и по тази причина сме призовани да го защитаваме и гарантираме", каза още папата в речта си пред журналистите.

Източник: БТА