П очина един от първите заподозрени и задържани след пожара в дискотека "Пулс" в Кочани, Северна Македония, съобщава БНТ.

Владо Петров е получил сърдечен удар - най-вероятно причинен от силния стрес след трагичния инцидент.

Той беше един от основните заподозрени, тъй като в качеството си на главен инспектор по движението е издал ненадлежно разрешително за паркиране пред дискотеката.

Припомняме, пожарът в претъпканата дискотека избухна в нощта на 15 срещу 16 март. 62 млади хора загинаха, а над 200 бяха ранени. През май разследването на тежкия инцидент приключи.