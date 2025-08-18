У краински дизайнер прогнозира, че Володимир Зеленски ще носи военен костюм за важната среща с Доналд Тръмп в Белия дом.

ДОНАЛД ТРЪМП: Зеленски може веднага да сложи край на войната

Елвира Гасанова смята, че украинският президент вероятно ще избере „по-сериозен вид“ за посещението си във Вашингтон. „Най-вероятно няма да се появи с поло“, каза украинската дизайнерка пред Fox News, добавяйки: „Мисля, че ще избере черен военен костюм или риза във военен стил с панталон — може би яке“.

„След като преди това беше критикуван заради неформалното си облекло, Зеленски вероятно ще избере „по-сериозен външен вид - макар и по-малко символичен“, според Гасанова.

Зеленски понякога е бил критикуван за неформалния си гардероб, включително по време на напрегнатото си посещение в Овалния кабинет през февруари. Тази среща с Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс ескалира в разгорещен спор между тримата лидери за това какви „карти“ държи Украйна и дали Зеленски е изразил достатъчна благодарност към Съединените щати.

„Защо не носите костюм? Вие сте на най-високото ниво в администрацията на тази страна и отказвате да носите костюм“, попита Зеленски по това време един репортер.

За разлика от много политици, украинският президент няма лични стилисти, според Гасанова, която е основател на украинските модни марки GASANOVA и DAMIRLI.