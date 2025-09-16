П о-малко от 24 часа след предупреждението, че може да удари отново, президентът Доналд Тръмп го осъществи, като започна нова военна атака срещу плавателен съд в Карибите, за който той твърди, че превозва венецуелски наркотрафиканти.

В публикация в Truth Social Тръмп съобщи, че трима „наркотерористи“ от Венецуела са били убити тази сутрин.

„По моя заповед американските военни сили извършиха ВТОРИ кинетичен удар срещу позитивно идентифицирани, изключително жестоки картели за трафик на наркотици и наркотерористи“, написа Тръмп в социалните мрежи. В публикацията си президентът подчерта, че „наркотерористите“ са действали в международни води, докато са транспортирали незаконни наркотици, предназначени за Съединените щати.

Той продължи да описва трафикираните наркотици като „смъртоносно оръжие“, отговорно за отравянето на американски граждани. Той нарече участващите картели „изключително жестоки“ заплахи за националната сигурност на САЩ.

Според Тръмп, ударът е довел до смъртта на трима мъже, които той е идентифицирал като терористи, без жертви сред американския персонал.

Той също така отправи мрачно предупреждение към наркотрафикантите, отбелязвайки, че САЩ активно преследват замесените в контрабанда на наркотици, която застрашава живота на американците. Това следва първоначалната атака в началото на септември, когато президентът заяви, че 11 души са били убити при целенасочен удар от силите на ВМС на САЩ по лодка, за която се съобщава, че е използвана от наркотрафиканти.