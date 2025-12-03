„Зимното яйце“ на Фаберже от колекцията на руския император Николай II беше продадено на търг за 25,7 милиона долара.
Това се превърна в най-скъпата творба на бижутера, появявала се някога на търг, според CNN. Купувачът е неизвестен. Съкровището беше продадено в аукционната къща Christie's в Лондон. Яйцето е създадено през 1913 г. по заповед на император Николай II за майка му Мария Фьодоровна. След революцията е продадено в Европа само за 450 паунда.
Изделието е изработено от планински кристал, инкрустиран с платина и повече от 4000 диаманта. Яйцето е поставено върху кристална поставка, имитираща топящ се лед. Вътре има кошница, съдържаща букет от кокичета, изработени от кварц и жадеит, символизиращи идването на пролетта. Зимното яйце е проектирано от племенницата на Карл Фаберже, Алма Пихл.
