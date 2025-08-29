Б ългарски базар с родни продукти, музика и танци се организира в Англия. Инициатор е Мариан Несторов, кмет на 5 града и 13 села в област Медуей, Великобритания. Събитието ще се проведе на 21 септември, неделя, часове преди Деня на независимостта, в Mote Park – Maidstone. В обявата, публикувана в български групи в социалните мрежи, е описано, че ще има български храни и напитки. Посетителите ще могат да си купят от родните производители стоки и ще имат възможност да се потопят в атмосферата на родината. Поканени са всички и входът е безплатен.

Инициативи

Това не е първата инициатива в района за събиране и обединяване на българите, които живеят и работят на Острова. С мисията се е заел габровецът Мариан Несторов, който става кмет на градове и села в областта. Той споделя пред медии, че преди години е заминал за Обединеното кралство да поработи година-две и да се прибере в родината си. Но животът там бил много по-спокоен и затова останал със съпругата си, която е украинка. С нея се запознал на бригада в САЩ. Кметът споделя, че единственото, което му липсва, са социалните контакти. Затова и започва с организиране на срещи с кафе между българи, където да могат да разговарят и да си помагат.

Само преди няколко месеца, на 25 май 2025 година, Мариан Несторов организира и Събор на българите в Кент. На него бяха подсигурени български храни и напитки, както и музика, танци и певица. Освен това всеки, който се включи в събора, донесе храни и напитки, произведени в България или приготвени лично от него.

Производство

Както „Телеграф“ писа, има много българи в Обединеното кралство, които отглеждат български сортове плодове и зеленчуци, и тези, които приберат голяма реколта, ги продават по фермерски пазари, каквито има всяка седмица в Лондон. Заради вкуса и аромата родните сортове домати се предлагат по 8 паунда за килограм. За сравнение по магазините цените на останалите вносни сортове са по 2-3 паунда.

Елена Иванова