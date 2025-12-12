П ланът на САЩ за прекратяване на войната в Украйна предвижда страната да се присъедини към Европейския съюз през януари 2027 г., разкри високопоставен служител пред АФП. Докато дипломатическите усилия за спиране на конфликта се засилват, американците подкрепят този график, но окончателното решение ще бъде предмет на преговори.

В четвъртък ЕС предостави на Киев списък с ключови реформи, които трябва да бъдат изпълнени, за да продължи процесът на присъединяване. Украйна е решена да ускори процеса, въпреки продължаващата война и блокадата от страна на Унгария.

НОВИ ЧЛЕНОВЕ? ЕС отново призова за начало на преговорите с Украйна и Молдова!

Високопоставени европейски дипломати, срещнали се в Лвов, посочват, че списъкът с исканията покрива около половината от необходимите реформи, които ще позволят напредък, докато официалните преговори остават замразени.

БЛИЗО ЛИ Е КРАЯТ НА ВОЙНАТА? Украйна прие 30-дневно прекратяване на огъня!

Членството в ЕС се превръща в основна стратегическа цел за Киев, докато перспективите за присъединяване към НАТО намаляват.