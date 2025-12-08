П оредната магнитна буря удря Земята.

Във вторник, 9 декември, геомагнитните условия ще се влошат значително. Има 96% вероятност магнитна буря с G2.7 да удари Земята, беше съобщено на уебсайта на Лабораторията по слънчева астрономия на ИКИ) на РАН.

Според прогнозата, магнитосферата на Земята ще бъде в магнитна буря през целия вторник, 9 декември. Най-интензивният период се очаква от 8:00 до 17:00 часа българско време. През това време нивото на смущения ще достигне ниво G3 (силно).

Освен това, за следващия ден, 10 декември, се прогнозира магнитна буря от клас G1 с вероятност от 70%. Очаква се въздействието ѝ между 2:00 ч. и 11:00 ч. Българско време.

В понеделник, 8 декември, беше регистрирано слънчево изригване с магнитуд X1.1, продължило приблизително 15 минути. Обикновено такива кратки изблици не произвеждат плазмени емисии, но орбиталните видеоклипове показват движение на материята нагоре. Това може да показва излизане на плазма в междупланетното пространство.