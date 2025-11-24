Копие от първия брой на „Супермен“ се превърна в най-скъпо продавания комикс, достигайки цена от 9,12 милиона долара на търг.

Трима братя от Северна Калифорния открили комикса докато разчиствали тавана на майка си след смъртта ѝ. Книжката от 1939 г. е съхранявана в картонена кутия. Жената винаги е казвала, че има ценна колекция от комикси, но те никога не я били виждали.

Първоначално е продаден за 10 цента и е много добре запазен.

Аукционната къща Heritage Auctions в Далас, определи изданието като „най-високо оцененото копие“, след рекордната продажба.

A near-pristine copy of Superman No. 1 just sold for 9.12 million dollars, smashing the all-time comic record. It tops the 6 million dollar sale of Action Comics No. 1 from just last year.⁠ https://t.co/6gvP66Ihb8 pic.twitter.com/1wryQv3bjA — The Hollywood Reporter (@THR) November 22, 2025

На тавана са открити още пет ранни броя на „Action Comics“ – антологията на National Allied Publications, която за първи път представи Супермен на света. Но най-обещаващо се оказа копието на „Superman #1“ – първият път, когато псевдонимът на Кларк Кент се появи в неговия собствен комикс, след като National Allied стана Detective Comics, Inc. – или DC, както е известно сега.

Покойната собственичка е купила комиксите с брат си между Голямата депресия и Втората световна война, а по-късно в живота си двамата са решили да ги предадат на синовете ѝ, тъй като брат ѝ никога не се е женил, нито е имал деца.

Най-малкият от тримата братя, които са на 50 и 60 години, каза в изявлението на аукционната къща: „Това никога не е било просто колекционерска вещ. Това е свидетелство за паметта, семейството и неочакваните начини, по които миналото се връща към нас.“

От аукционната къща съобщиха, че оценката на комикса е толкова висока не само заради превъзходното му състояние, но и заради факта, че е бил част от първия тираж на DC от половин милион копия.

Лон Алън, вицепрезидент на Heritage Auctions, заяви след продажбата, че е „развълнуван“ от резултата.

Предишният рекорд се държеше от копие на „Action Comics No. 1“, което представя Супермен през 1938 г. и е продадено от същата аукционна къща за 6 милиона долара миналата година.

A comic book featuring Superman's first-ever appearance has sold for $6 million, making it the most valuable comic edition in existence. https://t.co/pax32J82nH — NBC News (@NBCNews) April 6, 2024

Преди това, друг брой от приключенията на Човека от стомана в „Супермен #1“ грабна короната през 2022 г., като донесе 5,3 милиона долара на частна продажба.

В годините след първата си поява, Супермен се превърна в един от най-разпознаваемите и трайни герои в американската поп култура, раждайки блокбъстъри, книги, играчки и дори дъвки, писа NOVA.