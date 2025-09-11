П адналият над Скопие дъжд не е успял да загаси горящото трети ден сметище на Скопие „Дрисла”, което все още дими, но за разлика от вчерашния ден, когато вятърът донасяше миризмата в града, днес той духа в друга посока. Два багера, булдозер и друга техника работят втори ден, за да зариват с пръст горящите отпадъци, съобщи директорът на Дирекцията за защита и спасяване Стоянче Ангелов.

Ангелов: Ветерот го смени правецот, затоа вечерва во Скопје мириса од Дрисла - https://t.co/OAIavvMgEw pic.twitter.com/T2SjCMeXes — 4NEWS.mk (@4newsMk) September 10, 2025

Ангелов съобщи, че около другото сметище "Вардарище", което горя повече от 10 дни, патрулират охранители, които не позволяват движение в близост до него.

„Ще бъде разработен и план за детайлно обезопасяване на това незаконно сметище, за да се предотврати нежелано влизане в него и повторното му запалване, защото има съмнения, че и двете сметища са умишлено запалени“, каза Ангелов.

A large fire broke out September 9 in the Skopje city landfill Drisla. located 14 kilometers from the city center. It covers an area of ​​76 hectares and treats municipal waste, construction waste, industrial and medical waste.pic.twitter.com/9J0ba5dFsH — Macedonia in English (@Macedonia_en) September 10, 2025

Според него след местните избори в страната, независимо от коя партия ще бъде новоизбраният кмет на Скопие, той трябва, с подкрепата на правителството, да се заеме със сметищата в близост до Скопие.

„Това е обширен процес, в който трябва да участват общините Гази Баба и Кисела вода, компетентните министерства и институции и трябва да започне процес на трайно решаване на този проблем. Като правителство имаме сериозно намерение да се справим с тези наболели проблеми. Във "Вардарище" има купчини смет и изглежда невъзможно да се покрият с пръст и да се засади зелена трева, защото токсините ще останат под земята. Отделен е въпросът колко от токсините отиват във Вардар чрез подпочвените води“, каза Ангелов.

Ситуацията с горящите сметища край Скопие и задушливия мирис, който два дни се стелеше над града, предизвика поредната размяна на обвинения между двете най-големи политически партии. По думите на председателя на опозиционната СДСМ Венко Филипче здравето на гражданите в цяло Скопие, особено в кварталите около „Дрисла” и „Вардарище”, е сериозно застрашено.

„Майките в Аеродром и околните квартали прибираха децата си, включваха пречистватели на въздух, а правителството не прави нищо. Едно е да правиш грешки в политиката, друго е да нямаш капацитет, но да игнорираш проблемите. До сега никое правителство в (Северна) Македония не се е отнасяло така с ежедневните проблеми на гражданите“, заяви в изявление Филипче.

ОТ ВМРО-ДПМНЕ от своя страна обвиниха СДСМ и бившия министър на околната среда, която сега е и кандидат за кмет на Скопие - Кая Шукова.

„В програмата, озаглавена „Можем“ за парламентарните избори през 2020 г., СДМС, (Зоран) Заев и (Кая ) Шукова обещаха спешно саниране на „Вардарище”. Знаят ли СДСМ, Заев и Шукова, че са обещали да възстановят незаконното сметище във Вардарище в естественото му състояние и питаме защо този проект не е реализиран през последните 4 години, когато те бяха на власт? Защо Шукова, като държавен секретар и министър в Министерството на околната среда и пространственото планиране, не реализира този проект, за който казват в програмата си, че са осигурили средства? СДСМ, Заев и Шукова са хора, на които народът не вярва и той ясно заяви това на миналите избори. Същото ще се потвърди и на тези местни избори на 19 октомври”, отговориха с изявление от ВМРО-ДПМНЕ.

*Източник: БТА