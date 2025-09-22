О казва се, че плъховете в Голямата ябълка си говорят като местните жители и дори имат собствен акцент, разкрива ново изследване.

„Социалността им помага да оцеляват… В известен смисъл Ню Йорк е екстремна среда,“ казва невроученът Емили Макевичюс, съосновател и старши изследовател в Basis Research Institute of New York.

Според учените, нюйоркските плъхове се движат на глутници до 20, помагат си да намират храна и са „корави, адаптивни и умни“ – точно като някои нюйоркчани.

Екипът изследвал колонии от rattus norvegicus три седмици през юли на станции и паркове като Union Square, Central Park и 125-та улица. С термокамери следели всяко движение, а с ултразвукови микрофони подслушвали комуникацията им – „свирене“, което човешкото ухо не улавя.

В Харлем станали свидетели на плъх, който издал алармен сигнал, след като открил торба боклук с храна – за да извика събратята си на пиршество. „Вътре в торбата пищеше десетки секунди,“ обяснява съавторът Ралф Питърсън.

Изследването потвърждава, че градските гризачи са по-сложни от „селските си братовчеди“. Генетичният им код се е променил заради живота в метрополията – „ъптаун“ и „даунтаун“ плъхове са генетично различни, а мидтаун колониите често са инбридни.

„Те имат характерен акцент – свой нюйоркски диалект,“ казва Питърсън. „По-близки са до нас, отколкото си мислим – умни, социални и достойни за уважение.“

Не е изненада, че Манхатън държи рекорда по плъхове – около 200 на квадратна миля, напомнят учените.