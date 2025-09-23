Б ългарите, пътуващи по магистрала „Егнатия“ в Гърция, трябва да се подготвят за значителни промени в движението в района на Александруполис и дезинфекция на колите им.

От вчера до 31 октомври са въведени извънредни мерки за биологична сигурност в участъка между Кипон и Игуменица. На 594-ти километър, в близост до селището Авра, е изградена специална дезинфекционна канавка, през която всички превозни средства трябва да преминат задължително. Скоростта на движение в този участък е ограничена строго до 30 километра в час.

Защита

Мерките са част от извънреден план за биологична сигурност, насочен към защита на общественото здраве и добитъка от разпространението на зоонози – заболявания, които се предават от животни на хора. Спазването на новите правила ще се контролира стриктно от гръцката полиция.

„Всички превозни средства трябва да преминат през дезинфекционната канавка, а скоростта трябва да бъде намалена своевременно до 30 километра в час“, предупреждават гръцките власти.

Призив

Властите апелират към водачите на превозни средства да бъдат изключително внимателни в обозначения участък, да намалят скоростта навреме и да следват точно временната пътна сигнализация. Това ще помогне да се избегнат инциденти и ненужни забавяния в движението по една от най-важните магистрали, свързващи България с Гърция. Мерките засягат значителен брой български туристи и шофьори, които редовно използват този маршрут за достъп до южната ни съседка, особено в направлението към популярните морски курорти в района на Александруполис.