Р уските сили понесоха сериозни загуби в техниката по време на опит за механизирана атака срещу украински позиции близо до село Володимировка в Донецка област на 25 октомври.

Според изявление на 33-та отделна механизирана бригада, няколко бронирани машини са заседнали в калта при опит да преминат река Казени Торец , след което са били унищожени от украинска артилерия, системи HIMARS и дронове.

Бригадата заяви, че пет бронирани машини са напреднали от посока Новоторецки , но поради лошо време теренът е станал непроходим.

"Руснаците отново се опитаха да пробият отбранителната ни линия край Володимировка, но моментът не беше в тяхна полза" - съобщиха от поделението.

Три превозни средства потънаха в реката, а две бяха унищожени заедно с екипажите и придружаващите ги части.

Според доклада на бригадата, руски превозни средства са били обект на FPV дронове, в допълнение към артилерийски и ракетни удари. Публикуваното видео показва най-малко шест потопени руски машини в реката.

Някои руски войници изоставиха техниката и се опитаха да се оттеглят пеша, но след това попаднаха под украински артилерийски огън.

Независимият анализатор „Kriegsforscher“ в мрежата „X“ посочи, че това е част от по-широка руска механизирана офанзива.

Според негови данни украинските 33-та, 93-та и 95-та бригади заедно са унищожили най-малко 16 руски бронирани машини.

*Източник: Kurir