У крайна нанесе тежък удар по Новорусийск - руско пристанище, терминал за износ на енергоносители и зърно.
Най-малко 2 души са загинали при украинската атака.
Руският пристанищен град Новоросийск е ударен с дронове и военноморски дронове, като няколко сгради са повредени, съобщава губернаторът на Краснодарска област Вениамин Кондратиев.
Според руските власти най-малко двама души са убити и шестима са ранени. Тези твърдения не можаха да бъдат независимо потвърдени. Украйна все още не е коментирала нападението.
Властите в Новорусийск обявиха извънредно положение. Каспийският тръбопроводен консорциум (KCP) беше ударен при нападението, а двама служители на компанията бяха ранени.
Говорител на KPC обаче заяви, че близкият им терминал все още работи. „Деметра Холдинг“, компанията, която управлява два зърнени терминала в Новоросийск, заяви, че няма щети по инфраструктурата им.
🔥 Hit! Office of the Caspian Pipeline Consortium damaged in Novorossiysk— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025
This is an international project of Russia, Kazakhstan and major oil companies: a main pipeline carries oil from Western Kazakhstan and Russia to a terminal near Novorossiysk for export to global markets. https://t.co/lRt9f2ZYFC pic.twitter.com/q9Kj7lShmt
Украйна все по-често атакува руската енергийна и пристанищна инфраструктура, за да пресече приходите, които Москва използва за финансиране на войната. А регионалните власти в Краснодар, също в Южна Русия, предупредиха за заплаха от украински военноморски дронове за черноморското пристанище Туапсе, нареждайки на жителите да евакуират района.
Новоросийск, разположен на руското черноморско крайбрежие, се превърна в ключова база за руския Черноморски флот след многократните украински атаки срещу окупирания Крим.
Градът е най-голямото руско пристанище на Черно море и ключов пункт за износ на петрол, зърно, въглища, минерални торове и множество други товари към европейския и световния пазар, като същевременно разполага със специализиран терминал за Каспийския тръбопроводен консорциум (ККТ), който транспортира по-голямата част от казахстанския и част от руския петрол.
Според съобщенията, атаката е била извършена в центъра на града посред бял ден, като е пострадал хотел „Новоросийск“, намиращ се на около два километра от пристанището, както и най-малко пет околни сгради. Консорциумът за Каспийски газопровод потвърди, че офисът му в града е бил повреден.
🔴BREAKING: Drones and naval drones strike Novorossiysk— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025
Local port hit, situation looks intense on video.
Fires in the city center, at least two dead.
Five residential buildings and a hotel damaged, according to the Krasnodar governor. The attack is still being repelled.… pic.twitter.com/22cuy4wrOg
Консорциумът, международен проект с участието на руски, казахстански и чуждестранни енергийни компании, управлява голям нефтопровод, свързващ западните находища в Казахстан с терминал на сушата в Новоросийск. Това не е първият път, когато сградите му са били обект на атаки - дронове са ги ударили през февруари и март.
*Източник: Espreso