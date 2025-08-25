Л ятото още не е свършило, но в Румъния вече прехвърчаха първите снежинки. Необичайното за сезона явление е било наблюдавано в планината Родна, Марамуреш – най-високата точка на Източните Карпати, съобщава NOVA.
Зимният пейзаж е бил заснет от туристка, намираща се близо до връх Пиетросу, на над 2000 метра надморска височина.
Ninsoare în Munții Rodnei, imagini spectaculoase. Cum va fi vremea în perioada următoare, prognoza actualizată de specialiștii AMM https://t.co/KJ9jVXPrgs pic.twitter.com/5fqZHwYoA5— TVR Info (@StirileTVR) August 25, 2025
Според Националната служба по метеорология, тази сутрин в района на Марамуреш и Трансилвания е измерена температура от -1,7 градуса – стойност, близка до месечен рекорд.