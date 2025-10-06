Е ксперти се опасяват, че Великобритания и Европа може да бъдат потопени в „малка ледникова епоха“ заради климатичната криза.

Учените казват, че Северноатлантическата субполярна спирала – система от въртящи се океански течения южно от Гренландия – е в упадък от 50-те години на миналия век. И това може да предизвика срив в Европа, което би могло да причини внезапни и драматични климатични промени, предава Daily Mail.

Авторът на изследването д-р Беатрис Арелано Нава от Университета в Ексетър нарече откритията „силно тревожни“. Тя каза: „Нашите резултати предоставят независими доказателства, че Северният Атлантик е загубил стабилност, което предполага, че може да наближава повратна точка, въпреки че остава несигурно кога този праг може да бъде достигнат“.

В проучването, публикувано в списанието Science Advances, се казва, че Северният Атлантик е „загубил стабилност през последните десетилетия и е уязвим от преминаване на повратна точка“. Вихрушката пренася топлината от тропиците към Северния Атлантик, помагайки за регулиране на температурите в Европа и Северна Америка.

Но забавянето на това движение може да потопи Европа в „малка ледникова епоха“, при която реките замръзват, реколтата се унищожава, а средните температури падат с около 2°C.

Д-р Нава, преподавател по физическа океанография, каза, че макар Вихрушката да изглежда вероятно да „отслабне рязко“, тя „няма да се срине напълно“, тъй като се движи и от ветрове. Подобно отслабване би намалило потока на топлина на север, пренасян от океанските течения, което вероятно би предизвикало верига от климатични промени, включително по-чести екстремни метеорологични явления, по-силни сезонни контрасти в Европа и промени в глобалните модели на валежите“.