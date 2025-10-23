К рал Чарлз III стана първият британски монарх, който се помоли публично с папа от англиканското разцепление през XVI век, по време на церемония, председателствана от Лъв XIV в Сикстинската капела, според изображения, излъчени на живо от Ватикана.

Като монарх, Чарлз III – на държавно посещение със съпругата си Камила – е върховен управител на Англиканската църква, създадена през 1534 г. при разрива на крал Хенри VIII с Римокатолическата църква. 

*Източници: БГНЕС/АФП

