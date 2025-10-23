К рал Чарлз III стана първият британски монарх, който се помоли публично с папа от англиканското разцепление през XVI век, по време на церемония, председателствана от Лъв XIV в Сикстинската капела, според изображения, излъчени на живо от Ватикана.
🇬🇧 🇻🇦 King Charles III, the head of the Church England, became the first British monarch to pray publicly with a pope in a Vatican service led by Leo XIV.— AFP News Agency (@AFP) October 23, 2025
➡️ https://t.co/uFpjW8Ikyu pic.twitter.com/qnxcQSfa0J
Като монарх, Чарлз III – на държавно посещение със съпругата си Камила – е върховен управител на Англиканската църква, създадена през 1534 г. при разрива на крал Хенри VIII с Римокатолическата църква.
*Източници: БГНЕС/АФП