- Жаклин, хитовият сериал „Клетката“, се завърна със завладяващ втори сезон по NOVA. Какво се случва в новите епизоди с адвокат София Гендова, вашата героиня?

- София е един от най-интересните, противоречиви и многопластови образи в сериала. В сезон 2 тя получи втори шанс да започне живота си начисто и да сбъдне своята голяма мечта: здраво, хубаво семейство и най-вече да има дете. Както видяхме, тя получи заветните две чертички в теста за бременност и е на седмото небе. Удовлетворена е и в професионален план, защото като адвокат се зае с важна кауза срещу домашното насилие. Всичко изглежда почти перфектно, но както се казва: най-много сълзи са изплакани след сбъднати мечти.

- Кой път ще избере да поеме след преживените премеждия?

- София трябва да се сблъска с най-големите си страхове, за да заслужи истински своя втори шанс. Ето че в изминалите епизоди беше принудително въвлечена в сделка с дявола. И както почти всеки един от героите в този сезон, тя трябва да направи своя избор между доброто и лошото в себе си. Какъв ще е изборът ѝ предстои да видим съвсем скоро.

- Как се промени София след измамата на Шандо? Ще си прости ли и ще търси ли отмъщение?

- По принцип характерът на София е такъв, че винаги прави дори невъзможното, за да защити хората, които обича. Затова измамата на Шандо буквално разклати целия ѝ свят и всичко, в което е вярвала. Това е дълбоко сътресение, а тя е доста самокритична и трудно би си простила. Нейната съвест ще е най-големият ѝ съдник. Любовта с Тото в момента малко успокоява раните, но предстоят големи тестове и за двамата. Няма да им е лесно, видяхме, че Архонта насилствено ги въвлече в двойна игра и трябва да крият един от друг. Цената на тази сделка с дявола се оказва прекалено висока. На моменти София ще се оплита в лъжите си, а понякога ще успява да бъде най-убедителна, дори и пред другия лъжец. Нещо като игра на надлъгване – кой е по-добър в това? Въпросът е: ще паднат ли маските им? Кой ще получи втори шанс и кой възмездие? Цялата история има много интересно развитие.

- Вие самата попадали ли сте в подобна ситуация като на вашата героиня?

- Не, за щастие не ми се е случвало да се сблъсквам с такъв тип трудности. Аз съм пряма и честна, много ме гложди, ако нещо излъжа. Бързам да си призная и не обичам да имам тайни от най-близките ми.

- Какви са допирните ви точки със София?

- Всичко. Аз винаги изхождам от себе си, когато работя за персонажа. Емоциите са моят капитал като актриса и защитавам всяка една позиция на героя. Намирам нещо много общо в това, че аз също се опитвам да помогна на всеки и това ме прави пълноценна.

- Ще успеят ли героите във втория сезон да загърбят миналото си?

- Миналото винаги ще е част от техния живот, няма как да бъде изрязано от душите им. Те ще направят и невъзможното, за да бъдат щастливи и да се опитат да си простят. Специално за София и Тото този втори шанс за семейство е изключително важен и ще се борят за него. По-същественото е не какви белези носиш в себе си, а в каква посока избираш да се развиваш занапред и дали можеш да надскочиш миналото.

- Снимачният процес премина отдавна. Но все пак какви бяха предизвикателствата пред вас?

- Снимачният процес мина много леко и забавно, независимо че снимаме драматични сцени. Имаше много емоционални сцени, в които трябваше да си позволя крайни емоции. На мен като актриса ми е най-интересно това - докъде можеш да стигнеш, без да мислиш за резултата. С двамата режисьори – Любомир Печев и Атанас Бончев-Наката, се работи много лесно и приятно. И двамата умеят да дават задачи на актьора и той да се довери на процеса.

- Докато подготвях въпросите, прочетох в една публикация, че Жаклин Дочева е актриса, която обича нещата да имат смисъл – в работата, в ролите, в действията. Какъв е смисълът за вас?

- Семейството ми. Без тях няма смисъл, каквото и да правя, те са ми двигателят и основата. Хубаво ми е да имам творчески успехи, но никога няма да им се радвам, ако някой от семейството ми не е добре. И това го осъзнах съвсем наскоро, когато се случи инцидент с майка ми и баща ми. Слава Богу са добре, но за миг имах усещането, че губя всичко, щом нямам близките ми. Ако трябва да нареждам пирамидата на Маслоу – семейството е на първо място, дори преди храната и водата. И най-вече дъщеря ми, която ми доказва ежедневно в какво е смисълът – търпението, без изисквания и представи и да бъдеш на момента.

- Наистина ли вярвате, че изкуството може да променя, когато е направено с истина?

- Когато съм доволна от моята работа, ми олеква, ставам по-добра в общуването с околните. И тогава разбирам смисъла на това, с което се занимавам. Колко много ми дава – да изразявам себе си и да използвам емоциите си. Да, изкуството може да спасява животи, умове, светове и дори да ни помага да простим.

- Бихте ли участвали в проект, който не отговаря на вашата същност?

- По-скоро не бих участвала в проект, който морално не подкрепям. Много нашумя известни личности да застават с лицата си за хaзарт. Не подкрепям това, колкото и пари да ми предложат. Важен е примерът, който даваме, най-вече в личния живот. Относно ролите – ако можем максимално да разберем образа, който ни е даден да изиграем, максимално ще достигнем до повече хора и ще докоснем сърцата им.

- Участвате в постановката „Мамо“ с режисьор Яна Титова. Каква е вашата героиня? Играете ли го още?

- Моята героиня я създадох по време на бременността ми и беше вдъхновена изцяло от всичко, което чувствах. Монолога, който показва същността на моята героиня, съм го писала аз. Просто излях всичко, което ми минаваше през главата и душата. Максимално искрено и лично. Разказвам за всичките страхове, които има една жена, преди да стане майка. За това дали ще бъде добра майка, дали ще ѝ стига времето, кое е по-важно – детето или работата, мъжът или детето. Има и много хумор в моята героиня. Казва се Жорета Симон Петроф и е съпруга на собственика на телевизията, където се развива действието в нашето представление. Много често публиката определя представлението“Мамо” като хем смешно, хем много сериозно. Докосва ги – жените винаги казват, че ще доведат мъжете си да го гледат, за да разберат какво им е главата. Играем го на сцена “Дерида”.

- След успешните проекти, в които участвате – ,,Татковци“, ,,Диада“, ,,Клетката“, какво ви предстои сега?

- Предстоят ми две премиери на два игрални филма, в които имам роли. Ще излязат по кината в началото на 2026 г. Единият е комедия и се казва „Брънч за начинаещи“, режисьор Яна Титова. Буквално ще падате от смях. Тръгва по кината от 13 февруари. А другият е в жанр драмеди, заглавието му е „3 килограма щастие“, с режисьор Зорница-София. Там имах възможността да си партнирам с много талантливи мои колеги – Дария Симеонова, Стефка Янорова, Геро и Владо Зомбори. Много се вълнувам, защото са два много любими процеса на работа и нямам търпение публиката да се срещне с героите ни.

- Коя е ролята, която мечтаете да изиграете?

- Жадна съм за роли. Наскоро си говорих с един колега и той ми каза, че му е все тая дали ще го изберат. При мен не е така – пожелавам си всяка роля, за която са ме извикали на кастинг. Работи ми се, тази професия ми дава много щастие и радост. Мечтая си да мога винаги да намирам нещо ново, да не лежа на вече изиграни неща. Обичам и се старая да махам навиците от предишни персонажи, за да може да съм интересна за гледане.

- Какво пожелавате на читателите на „Телеграф“?

- Пожелавам им да са живи и здрави, да прегръщат децата си, да има кой да им казва “Обичам те”! И нека в “Телеграф” намирате поне по три хубави новини, които да осмислят живота и ежедневието на читателите!

Екатерина Томова