Б ългарската метъл група Velian ще се нагърби със задачата да открие концерта на Tiamat в София, информират организаторите от „София мюзик ентърпрайсис“ (СМЕ).

„Групата е известна с висококачествените си музикални видеоклипове и визуално впечатляващи изпълнения на живо, които съчетават мултимедийни елементи с отличителния стиймпънк външен вид на музикантите“, казват от екипа.

Velian има два дългосвирещи албума и едно EP, а в близко бъдеще се очаква и трети албум, който ще носи името Embers.

Бандата обещава да открехне малко вратичката и да изпълни няколко парчета от него.

Шведската готик метъл група Tiamat ще забие в столичния клуб Joy Station на 15 ноември.