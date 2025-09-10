С ветът на киното неведнъж е бил разтърсван от трагични загуби на таланти, чийто живот е прекъснат преждевременно заради зависимост. Зад блясъка на прожекторите често се крие тежка битка с лични демони, а свръхдозата се превръща в тъжна точка на края на живота им.

Спомняме си за 8 филмови звезди, починали от свръхдоза:

Хийт Леджър

Австралийският актьор е роден на 4 април 1979 г. и умира на 22 януари 2008 г. само на 28 години.

В краткия си живот той се доказа като един от най-ослепителните актьори от поколението X, участвайки в хитове като „10 неща, които мразя у теб“, „Патриотът“ и „Черният рицар“, преди да спечели номинация за „Оскар“ за най-добър актьор за ролята си във филма „ Планината Броукбек“ от 2005 г.

Той получава посмъртен „Оскар“ за ролята си на Жокера във филма „Черният рицар“, излязъл на екран през лятото след смъртта от предозиране с лекарства.

„Г-н Хийт Леджър почина в резултат на остра интоксикация от комбинираното действие на оксикодон, хидрокодон, диазепам, темазепам, алпразолам и доксиламин“, съобщи нюйоркски медицински експерт през февруари 2008 г.

Принс

Принс Роджърс Нелсън е роден на 7 юни 1958 г. и почина на 21 април 2016 г. на 57-годишна възраст.

Изпълнителят на „Purple Rain“, „Under the Cherry Moon“ и „Graffiti Bridge“, както и един от най-великите музиканти, беше известен с чистия си начин на живот преди шокиращата си смърт.

„Той беше Свидетел на Йехова и обсесивно се хранеше здравословно. Не можеше да се пие, пуши или дори да се ругае на неговите партита“, отбелязва New York Times.

Според медицински доклад, той е починал ден преди насрочената му среща с калифорнийски лекар в опит да се отърве от зависимостта си към болкоуспокояващи.

Проведеното разследване заключава, че той е починал от предозиране с фентанил.

Елвис Пресли

Подобно на Принс, Елвис Пресли е толкова важна фигура в историята на музиката, че е лесно да се забрави, че е бил и филмова звезда. Роден на 8 януари 1935 г., той умира на 16 август 1977 г. само на 42 години.

Причината за смъртта на Краля винаги е била спорна и продължава да е актуална тема и днес.

Скоро след смъртта му, медицинският експерт от окръг Джери Франсиско разкрива, че Елвис Пресли е починал от „сърдечна аритмия“ и че наркотиците не са били фактор.

Но в статия за PBS News Hour, д-р Хауърд Маркел твърди, че това изглежда като опит за защита на репутацията на Пресли. Той отбелязва, че токсикологичен доклад е установил, че кръвта на Елвис съдържа много високи нива на опиатите дилаудид, перкодан, демерол и кодеин, както и куалуде. Двама патолози в крайна сметка разкриха, че са открили доказателства за тежък и хроничен запек, диабет и глаукома по време на прегледа си.

Пресли също така „се е напрягал много силно, за да се изхожда, което е оказало голям натиск върху сърцето и аортата му“, отбелязва Маркел. „По този начин той вероятно е починал от масивен инфаркт и се е строполил на пода. Но Елвис не е страдал от обикновен запек по време на смъртта си. Всъщност, аптечката му е била пълна с кехлибарени флакони с бели капачки, в дози, които никой отговорен лекар не би предписал.“

Маркел добавя: „Пресли е бил дългогодишен злоупотребяващ с опиати, които не само убиват болката, но и причиняват жесток запек.“

Мерилин Монро

Може би най-емблематичната филмова звезда на всички времена, Мерилин Монро, родена като Норма Джийн Мортенсън на 1 юни 1926 г., умира на 4 август 1962 г. само на 36 години.

Токсикологичен доклад от окръг Лос Анджелис установи, че причината за смъртта е остро отравяне с барбитурати, а заместник-съдебният лекар Томас Ногучи определи смъртта ѝ като вероятно самоубийство.

Матю Пери

Въпреки че е най-известен с участието си като Чандлър Бинг в хитовия сериал „Приятели “, Матю Пери е бил и холивудски актьор, известен с ролите си във „Бързата работа“, „Танго за трима“ (1999), „Девет ярда“ (2000) и други. Той също така участва с Крис Фарли във „Почти герои“ (1998).

Роден на 19 август 1969 г., той почина на 28 октомври 2023 г. само на 54 години.

Пери е намерен безчувствен във ваната в дома си в Лос Анджелис. Според медицински служители смъртта му е причинена от „остри ефекти на кетамин“. Удавянето е посочено като фактор, допринесъл за смъртта му.

Ривър Финикс

Холивуд помни и трагедията на Ривър Финикс, брат на Хоакин Финикс, който умира през 1993 г. едва на 23 години пред известния клуб Viper Room в Лос Анджелис, чийто съсобственик по онова време е Джони Деп, който свири с групата си „Пи“ вътре в бара.

Аутопсията показва висока концентрация на морфин, кокаин, валиум и марихуана, но без никакви следи от алкохол. Причината за смъртта е остра интоксикация с наркотици.

Филип Сиймур Хофман

Друг шокиращ случай е Филип Сиймур Хофман, носител на „Оскар“, който си отиде през 2014 г. на 46 години заради смесена свръхдоза хероин и медикаменти.

Джуди Гарланд

Сред актрисите също има още тъжни примери. Джуди Гарланд, икона от „Магьосникът от Оз“, губи живота си през 1969 г. след свръхдоза сънотворни, след години на зависимост и скандали във филмовата индустрията.

Тези истории са болезнено напомняне, че славата и успехът не винаги предпазват от зависимости и психически кризи. В Холивуд все по-често се говори за необходимост от подкрепа и открит диалог за менталното здраве, за да може подобни трагедии да бъдат предотвратени.