С ветът на киното неведнъж е бил разтърсван от трагични загуби на таланти, чийто живот е прекъснат преждевременно заради зависимост. Зад блясъка на прожекторите често се крие тежка битка с лични демони, а свръхдозата се превръща в тъжна точка на края на живота им.

Спомняме си за 8 филмови звезди, починали от свръхдоза:

Хийт Леджър

Австралийският актьор е роден на 4 април 1979 г. и умира на 22 януари 2008 г. само на 28 години.

В краткия си живот той се доказа като един от най-ослепителните актьори от поколението X, участвайки в хитове като „10 неща, които мразя у теб“, „Патриотът“ и „Черният рицар“, преди да спечели номинация за „Оскар“ за най-добър актьор за ролята си във филма „ Планината Броукбек“ от 2005 г.

Хийт Леджър
Той получава посмъртен „Оскар“ за ролята си на Жокера във филма „Черният рицар“, излязъл на екран през лятото след смъртта от предозиране с лекарства.

„Г-н Хийт Леджър почина в резултат на остра интоксикация от комбинираното действие на оксикодон, хидрокодон, диазепам, темазепам, алпразолам и доксиламин“, съобщи нюйоркски медицински експерт през февруари 2008 г.

Принс

Принс Роджърс Нелсън е роден на 7 юни 1958 г. и почина на 21 април 2016 г. на 57-годишна възраст.

Изпълнителят на „Purple Rain“, „Under the Cherry Moon“ и „Graffiti Bridge“,  както и един от най-великите музиканти, беше известен с чистия си начин на живот преди шокиращата си смърт.

Принс
„Той беше Свидетел на Йехова и обсесивно се хранеше здравословно. Не можеше да се пие, пуши или дори да се ругае на неговите партита“, отбелязва New York Times.

Според медицински доклад, той е починал ден преди насрочената му среща с калифорнийски лекар в опит да се отърве от зависимостта си към болкоуспокояващи.

Проведеното разследване заключава, че той е починал от предозиране с фентанил.

Елвис Пресли

Подобно на Принс, Елвис Пресли е толкова важна фигура в историята на музиката, че е лесно да се забрави, че е бил и филмова звезда. Роден на 8 януари 1935 г., той умира на 16 август 1977 г. само на 42 години.

Причината за смъртта на Краля винаги е била спорна и продължава да е актуална тема и днес.

елвис пресли
Скоро след смъртта му, медицинският експерт от окръг Джери Франсиско разкрива, че Елвис Пресли е починал от „сърдечна аритмия“ и че наркотиците не са били фактор.

Но в статия за PBS News Hour, д-р Хауърд Маркел твърди, че това изглежда като опит за защита на репутацията на Пресли. Той отбелязва, че токсикологичен доклад е установил, че кръвта на Елвис съдържа много високи нива на опиатите дилаудид, перкодан, демерол и кодеин, както и куалуде. Двама патолози в крайна сметка разкриха, че са открили доказателства за тежък и хроничен запек, диабет и глаукома по време на прегледа си.

Пресли също така „се е напрягал много силно, за да се изхожда, което е оказало голям натиск върху сърцето и аортата му“, отбелязва Маркел. „По този начин той вероятно е починал от масивен инфаркт и се е строполил на пода. Но Елвис не е страдал от обикновен запек по време на смъртта си. Всъщност, аптечката му е била пълна с кехлибарени флакони с бели капачки, в дози, които никой отговорен лекар не би предписал.“

Маркел добавя: „Пресли е бил дългогодишен злоупотребяващ с опиати, които не само убиват болката, но и причиняват жесток запек.“

Мерилин Монро

Може би най-емблематичната филмова звезда на всички времена, Мерилин Монро, родена като Норма Джийн Мортенсън на 1 юни 1926 г., умира на 4 август 1962 г. само на 36 години.

Мерилин Монро
Токсикологичен доклад от окръг Лос Анджелис установи, че причината за смъртта е остро отравяне с барбитурати, а заместник-съдебният лекар Томас Ногучи определи смъртта ѝ като вероятно самоубийство.

Матю Пери

Въпреки че е най-известен с участието си като Чандлър Бинг в хитовия сериал „Приятели “, Матю Пери е бил и холивудски актьор, известен с ролите си във „Бързата работа“, „Танго за трима“ (1999), „Девет ярда“ (2000) и други. Той също така участва с Крис Фарли във „Почти герои“ (1998).

Роден на 19 август 1969 г., той почина на 28 октомври 2023 г. само на 54 години.

Приятели Матю Пери
Пери е намерен безчувствен във ваната в дома си в Лос Анджелис. Според медицински служители смъртта му е причинена от „остри ефекти на кетамин“. Удавянето е посочено като фактор, допринесъл за смъртта му.

Ривър Финикс

Холивуд помни и трагедията на Ривър Финикс, брат на Хоакин Финикс, който умира през 1993 г. едва на 23 години пред известния клуб Viper Room в Лос Анджелис, чийто съсобственик по онова време е Джони Деп, който свири с групата си „Пи“ вътре в бара.

Ривър Финикс
Аутопсията показва висока концентрация на морфин, кокаин, валиум и марихуана, но без никакви следи от алкохол. Причината за смъртта е остра интоксикация с наркотици.

Филип Сиймур Хофман

Друг шокиращ случай е Филип Сиймур Хофман, носител на „Оскар“, който си отиде през 2014 г. на 46 години заради смесена свръхдоза хероин и медикаменти.

Филип Сиймур Хофман
Джуди Гарланд

Сред актрисите също има още тъжни примери. Джуди Гарланд, икона от „Магьосникът от Оз“, губи живота си през 1969 г. след свръхдоза сънотворни, след години на зависимост и скандали във филмовата индустрията.

Джуди Гарланд
Тези истории са болезнено напомняне, че славата и успехът не винаги предпазват от зависимости и психически кризи. В Холивуд все по-често се говори за необходимост от подкрепа и открит диалог за менталното здраве, за да може подобни трагедии да бъдат предотвратени.

