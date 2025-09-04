След шест града, десетки хиляди фенове и най-обичаните звезди на българската музика, е време за грандиозния финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025. Паркингът на зала „Арена София“ (бул. „Асен Йорданов“ 1) ще се превърне в най-голямата музикална сцена на България на 13 септември.

Криско, DARA, Torino & Pashata, Михаела Маринова, FYRE, Dara Ekimova, Вениамин, Eva Lea и Елизабет ще излязат на сцената с най-големите си хитове, а специалните гости V:RGO, EMIL TRF и Тита ще добавят още заряд към вечерта. DJ Mascota ще подгрее настроението с експлозивен сет от клубни парчета, а за динамичната сценична енергия ще се погрижат Remi Toin и неговите танцьори.

Още от 11:00 часа на паркинга пред залата ще отвори врати специалната фестивална зона, където посетителите ще могат да се включат в разнообразни активности и игри, да спечелят награди и да се снимат в уникални фотокътове. Сред акцентите са Chill and Play Corner с гигантско „Не се сърди човече“, колело с предизвикателства, Pop-Up Store с ексклузивен мърч и Treasure Hunt с награди. Началото на концерта е в 17:00 часа.

Всички фенове могат да се забавляват в специалните Unlimited travel кътове на Vivacom и да спечелят супер награди. Игрите са вдъхновени от роуминг мегабайтите в 13 страни в Европа извън ЕС, които са включени във всички Unlimited планове на телекома.

„Лятото е време за емоции, за пътуване и постоянна връзка с най-близките навсякъде и по всяко време, дори и извън България. Нашите Unlimted планове отговарят на това предизвикателство с включените роуминг МВ както в ЕС, така и в някои от най-посещаваните държави в Европа. А с поредицата от специални активации на най-интересните концерти и фестове в България, превръщаме всеки концерт в мини изживяване за всички, които обичат пътуванията, музиката и забавлението в едно“, коментира Желяз Кольовски, директор Маркетингови комуникации във Vivacom.

Посетителите ще могат да се включат в различни предизвикателства и да печелят страхотни моментни награди на място. След всеки концерт ще бъдат теглени и по-големи награди, сред които възглавници за път, слушалки Vivacom buds, портфейли за пътуване и др., а в края на турнето ще бъде изтеглена и голямата награда – уикенд за двама в Лондон.

Турнето насърчава отговорното забавление – събирането на празни бутилки и кенове разделно носи шанс за специални награди, като същевременно допринася за по-чиста околна среда.

Тази година Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour отбелязва своята 15-а годишнина под мотото „Трябва да го изживееш!“ с огромна публика, хиляди усмивки и зареждаща енергия във всеки град. От старта в Пазарджик, през Благоевград, Пловдив, Варна, Бургас и Севлиево, сцената бе домакин на впечатляващи изпълнения и фестивални зони, които превърнаха концертите във вълнуващо преживяване за публиката.

Създадено през 2010 г., турнето се утвърди като символ на лятното музикално настроение в България, обединявайки любими звезди и нови таланти и подкрепяйки българската музика и изгражда силна връзка между артистите и техните фенове. Отличава се с позитивна енергия, впечатляваща продукция и ангажираност към каузи, важни за младите хора.

Повече информация за турнето, както и ексклузивни кадри и новини може да откриете на Facebook страниците на Coca-Cola България и The Voice Radio & TV Bulgaria, както и в Instagram профилите Coca-Cola България и The Voice Radio & TV Bulgaria. ​

Vivacom е официален спонсор на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour!