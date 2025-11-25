М еган Маркъл беше обвинена в кражба, след като е напуснала фотосесия за корицата на Variety през 2022 г. със зелена рокля за 1695 долара, която не й е била подарена.

През уикенда Маркъл накара зрителите да се впечатлят двойно, когато трейлър за шоуто ѝ „С любов, Меган, празник на празниците“ я показа в рокля, за която се твърди, че е запазена от снимките. Моден източник съобщи пред Page Six, че Маркъл е „взела роклята от фотосесията, без да пита“, потвърждавайки слуховете, че скъпата изумруденозелена рокля Galvan „Ushuaia“ с едно рамо е изчезнала от фотосесията.

Втори източник потвърди пред Page Six, че Маркъл е получила роклята.

Трети източник обаче каза, че всички се ядосват заради нищо, твърдейки, че Маркъл трябва да приеме дрехите като кралска особа - и че цялата тази врява вероятно е „недоразумение“. Но това не изглежда да е истински кралски протокол.

Друг източник опроверга царствената история, като каза, че никой никога не е бил уведомен за това правило. „Това е лъжа!“, настоя вътрешният човек.

Друг източник от модната индустрия обяснява: „Не е необичайно, ако сниманото лицец хареса нещо от фотосесия и помоли да го запази или да го купи. Обикновено му се предлага отстъпка, ако е нещо, с което дизайнерът не може да се раздели, или мостра, която трябва да бъде върната“.