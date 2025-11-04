К им Кардашиян разкри, че е ползвала ChatGPT за да се подготви за изпитите си в юридическия факултет, с диплома от където се похвали.

Риалити звездата разказа открито за връзката си с изкуствения интелект в поредица от интервюта за Vanity Fair с детектор на лъжата. По време на интервюто, колежката ѝ от новия сериал All's Fair, Теяна Тейлър, я попита дали използва ChatGPT за „ житейски съвети “, „ съвети за запознанства “ или го вижда „ като приятел “.

Отговаряйки отрицателно и на трите въпроса, Кардашиян разкри, че го е използвала за „ съвети относно обучението и изпитите си в юридическия факултет “.

Риалити звездата не само си взимала изпитите с платформата за изкуствен интелект, но дори му крещяла и го нагрубявала. „ Когато имам нужда от отговор на въпрос, правя снимка, изпращам я там и чакам да ми отговори. Той ме кара да се провалям на тестове през цялото време и след това се ядосвам и му крещя .“, добавя смуглата хубавица.