С алма Хайек се съблече и подпали мрежата. Красавицата демонстрира сочни форми в червени бикини на 59-ия си рожден ден, с което благодари на феновете за любовта им и показа на напомпаните силиконови тийнейджъри какво е истинската красота.

Латиноамериканската бомба Салма Хайек, която е участвала в над 70 филма, навърши 59 години във вторник.

И за да отпразнува „Фрида“, актрисата сподели в Instagram снимка, на която изглежда горещо в червени бикини.

„59 обиколки около слънцето и все още танцувам ☀️ наздраве за всички вас и благодаря ви за любовта ♥️“, написа звездата в поста си в мрежата.

Топмоделът от 90-те Линда Еванджелиста , която има дете от съпруга на Салма - милиардера и бизнесмен Франсоа-Анри Пино - натисна бутона „харесва ми“ и сподели четири емоджита с червени сърца.

Очарован от сексапила ѝ, не пропусна да я нагушка и мачото на Холивуд - Антонио Бандерас, като в същото време пусна снимки от общото им минало.

На горещите снимки сега, Салма е красива и уверена, но не винаги е било така.

Тя споделя, че е изпитвала изключително притеснение, когато е гледала красавиците с перфектни линии по модните списания и изпаднала в истински шок, когато я поканили за момиче на корицата на тазгодишното издание на Sports Illustrated Swimsuit.

Salma Hayek for Sports Illustrated



Photographed by Ruven Afanador pic.twitter.com/yzc94463a1 — DxTCinema (@DxTCinema) May 14, 2025

„Тялото ми не е от типа на модела и никога не съм мислила, че това е възможно. А това да се случи, когато съм на 58? Наистина е шокиращо.“

Sports Illustrated всъщност изпрати 200 бански костюма на Салма в опит да успокои нервите ѝ преди фотосесията.

Salma Hayek for Sports Illustrated Swimsuit, 2025 pic.twitter.com/iSKpXlJQqe — cinesthetic. (@TheCinesthetic) May 14, 2025

Актрисата сподели: „Опитах повече от 100. Много от тях трябваше да бъдат променени.“

Филмовата звезда обясни, че не се нуждае от ботокс или филъри, за да създаде безупречния си външен вид.

Селма, която е омъжена за бизнесмена Франсоа-Анри Пино, каза пред ELLE: „Използвам съставка, наречена тепескоуит, която се използва в Мексико за жертви на изгаряния, защото тя напълно регенерира кожата.“

„Някои от съставките, когато ги занесох в американските лаборатории, си помислиха: „О, Боже! Защо никой не използва това?“ Ето защо не използвам ботокс, не използвам пилинги, не използвам филъри.“

Както се казва - най-красива е естествената красота.

*Източник: MailOnline